Lex Delles zum DP-Präsidenten gewählt

Michèle GANTENBEIN Mittelstands- und Tourismusminister Lex Delles tritt die Nachfolge von Familienministerin Corinne Cahen an der Spitze der DP an.

Die DP startet mit einer neuen Mannschaft in das Superwahljahr 2023. Beim Kongress am Sonntag im Centre Atert in Bartringen wurde Mittelstands- und Tourismusminister Lex Delles mit 98,95 Prozent zum neuen Parteivorsitzenden gewählt. Delles tritt die Nachfolge von Parteipräsidentin Corinne Cahen an, die nach sieben Jahren nicht mehr für das Amt kandidiert hat.

Die Abgeordnete Carole Hartmann wurde von 97,9 Prozent der Delegierten zur Generalsekretärin gewählt und tritt die Nachfolge von Claude Lamberty an. Lamberty wurde mit 88,1 Prozent zum Vizepräsidenten gewählt. Weitere Vizepräsidenten sind Marc Hansen, Minister für den öffentlichen Dienst, sowie der Abgeordnete Max Hahn. Hansen kam auf 85,3 Prozent der Delegiertenstimmen, Hahn auf 91,9 Prozent.

Carole Hartmann bekommt Unterstützung von Anne Daems, die zur beigeordneten Generalsekretärin ernannt wurde. Myriam Feyder löst Patrick Goldschmidt als Kassenwart ab und kam auf 94,4 Prozent der Delegiertenstimmen.

