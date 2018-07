Im letzten Pressebriefing vor der Sommerpause zog Premier Xavier Bettel eine Bilanz des letzten Jahres. Neben den schon verabschiedeten Gesetzen gab es eine Vorschau auf anstehende Projekte. Dann wurde gegrillt.

Politik 10 3 Min.

Letztes Briefing vor der Sommerpause

Patrick BESCH Im letzten Pressebriefing vor der Sommerpause zog Premier Xavier Bettel eine kurze Bilanz des letzten Jahres. Neben den schon verabschiedeten Gesetzen gab es noch eine Vorschau auf anstehende Projekte der Regierung.

Am Mittwoch lud Premierminister Bettel zum wahrscheinlich letzten Pressebriefing der aktuellen Legislaturperiode ein. In einem lockeren Rahmen zog der Premier eine kurze Bilanz des vergangenen Jahres und betonte, dass viel erfolgreiche Arbeit geleistet wurde. Diese Aussage belegte er mit den aus seiner Sicht zukunftsweisenden Gesetzen, welche in den letzten Wochen verabschiedet wurden. Dazu zählte er unter anderem die Reform der Rettungsdienste, das Archivgesetz, die neue Nationalgalerie oder auch noch das Gesetz zur Anerkennung der Gebärdensprache. Ebenfalls als großen Erfolg wertete Bettel die schnelle und direkte Reaktion der Regierung nach der schweren Umweltkatastrophe im Müllerthal.

10 Am Anschluss an die Pressekonferenz fand im Hof des Staatsministeriums ein kleines Barbecue statt. Pierre Matgé

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Am Anschluss an die Pressekonferenz fand im Hof des Staatsministeriums ein kleines Barbecue statt. Pierre Matgé Am Anschluss an die Pressekonferenz fand im Hof des Staatsministeriums ein kleines Barbecue statt. Pierre Matgé Am Anschluss an die Pressekonferenz fand im Hof des Staatsministeriums ein kleines Barbecue statt. Pierre Matgé Am Anschluss an die Pressekonferenz fand im Hof des Staatsministeriums ein kleines Barbecue statt. Pierre Matgé Am Anschluss an die Pressekonferenz fand im Hof des Staatsministeriums ein kleines Barbecue statt. Pierre Matgé Am Anschluss an die Pressekonferenz fand im Hof des Staatsministeriums ein kleines Barbecue statt. Pierre Matgé Am Anschluss an die Pressekonferenz fand im Hof des Staatsministeriums ein kleines Barbecue statt. Pierre Matgé Am Anschluss an die Pressekonferenz fand im Hof des Staatsministeriums ein kleines Barbecue statt. Pierre Matgé Am Anschluss an die Pressekonferenz fand im Hof des Staatsministeriums ein kleines Barbecue statt. Pierre Matgé Am Anschluss an die Pressekonferenz fand im Hof des Staatsministeriums ein kleines Barbecue statt. Pierre Matgé

Work in progress



Bettel verwies jedoch nicht nur auf das bis dahin Geleistete, sondern auch auf noch laufende und zukünftige Projekte. Im heutigen Ministerrat wurde der Abschlussbericht des Aktionsplans zur Förderung der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern vorgestellt. Durch die veranlassten Maßnahmen kam es zum Beispiel zu einer Verbesserung der Repräsentation von Frauen in Verwaltungsräten in Luxemburg, von 27 Prozent im Januar 2015 auf insgesamt 34 Prozent nach aktuellem Stand. In staatlichen Verwaltungsräten gab es im gleichen Zeitraum eine Erhöhung von 30 Prozent auf etwa 39 Prozent.



Mit der Annahme eines Reglements zur Verbesserung der Notaufnahmen wurde heute ein weiterer Schritt zur Verbesserung des Gesundheitswesens getätigt. Neben der Verbesserung der Qualität der Notfalldienste sowie der Arbeitsbedingungen für das Personal zielt das neue Reglement laut Bettel auch auf eine Herabsetzung der Wartezeiten für die Patienten. Außerdem sollen die bestehenden Tagesstrukturen wie etwa in Niederkorn, Wiltz oder in der Zithaklinik weiter Bestand haben und die nötigen finanziellen Mittel erhalten, um allen Bürgern einen bestmöglichen Service anbieten zu können.



Zu den Tagesthemen im Ministerrat gehörte auch die Zukunft der Messeanlagen, die ja bekanntlich vom Kirchberg auf den Findel verlegt werden sollen. Hier hat die Regierung eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, vor allem im Hinblick auf eine Anbindung an die Tram. Auf dem ehemaligen Messegelände auf dem Kirchberg sollen neue Wohnungen entstehen. Diesen Moment nutzte Bettel, um noch einmal die Arbeit der aktuellen Regierungsmitglieder zu loben, vor allem im Vergleich mit ihren Vorgängern. Es sei gelungen, eine Veränderung auf dem Immobilienmarkt zu erzielen, da man jetzt in der Lage sei, Immobilien zu günstigeren Preisen auf dem Markt anzubieten.

Wie einer Pressemitteillug des Ministeriums für Hochschule und Forschung zu entnehmen ist, wurden im Regierungsrat auch die neuen Mitglieder des conseil de gouvernance der Universität Luxemburg bestimmt. Die nuen Posten in diesem Rat wurden mit Yves Elsen, Yvonne Flour, Michel Goedert, Gérard Hoffmann, Kristín Ingólfsdóttir, Paul Lesch, Claudine Moulin, Jeannot Trampert und Sandra Visscher besetzt.

Zur Zukunft der Pressehilfe



Vor allem die anwesenden Mitglieder der Presse werden die Aussagen des Premiers in Sachen Pressereform interessiert haben. Einen konkreten Text konnte Bettel nicht vorweisen, da noch Gespräche mit einzelnen Akteuren des Sektors anstehen. Trotzdem hat der Premier die Grundzüge der Reform vorgestellt. In den Augen der Regierung sind vor allem der Pluralismus und die Qualität der Presse die wichtigsten Faktoren. Ausschlaggebender Faktor für die Pressehilfe soll in Zukunft die Qualität des Journalismus sein, nicht mehr die Quantität. Daneben sollen auch der Onlinejournalismus, Monatszeitschriften und kleinere Medienhäuser, etwa Nordliicht TV oder Radio ARA finanziell gefördert werden. Bettel kündigte aber auch an, dass die Reform eine genauere Kontrolle bezüglich der Verwendung der Zuschüsse vorsieht.



Im Anschluss an die Pressekonferenz fand im Hof des Staatsministeriums noch ein kleines Barbecue für die Pressevertreter und die Regierungsmitglieder statt.