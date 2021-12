Ausschreitungen bei einer Corona-Demo in der Hauptstadt lösen Besorgnis aus. Eine Auswahl an Reaktionen aus dem LW-Onlineforum und Leserbriefen.

Debatte in Luxemburg

Leserstimmen zu Corona-Protesten: "Keine kleine Sache"

Solche Bilder sieht Luxemburg selten: Aufgebrachte Menschen durchbrechen Absperrungen, Gitter fliegen durch die Luft und das Haus des Premierministers wird mit Eiern beworfen. Ein Graben zieht sich wegen Corona durch die Gesellschaft. In diesem Zusammenhang und in der Folge der Proteste und Ausschreitungen vom Wochenende teilten zahlreiche Leser ihre Meinung in der Kommentarfunktion von wort.lu, auf der Facebook-Seite der Zeitung oder als Leserbriefe mit. Wir haben für Sie die Posts durchstöbert und eine Auswahl zusammengestellt. Die Kommentare gehen von Besorgnis über die Frage nach den Strippenziehern bis hin zum Ruf nach kostenlosen Tests. Lesen Sie selbst:

Polizeiminister gefordert

„Ech hoffen den Här Kox ennerhellt endlech eppes, well et ass net fir d'éischt, dass se bei Politiker privat opgetruede sin, mee dass se elo Schued urichten, ech hoffen déi op deser Demonstratioun waren, och bestroft gin an net nemmen een Täschegeld, well de Schued muss jo behuewe gin, déi marche blanche war geduecht fir fridlech ze treppelen, ech hoffen dir fannt se, soss brauche mir keen Här Kox méi dee fir Secherheet zoustänneg ass.“

Monique Weber (im Forum von wort.lu)

Aufruf zu Respekt

„Demonstrieren ist in Ordnung wenn der Respekt von fremden Eigentum und öffentliche Eigentum nicht beschädigt wird. Denn jeder muss die öffentlichen Sachen mit bezahlen. Wir in Luxembourg werden nicht mutwillig eingegrenzt. Jeder der die Politik kritisiert, kritisiert die Politik sowieso, egal ob die Politik reagiert oder nicht. Für mich ist es auch nicht einfach als Mittelständler im Privatsektor zu sein, trotzdem respektiere ich die Impfgegner sowie die Impfwilligen. Danke das Ihr unser Eigentum beschädigt. “

Alexander Meyer (im Forum von wort.lu)

Keine „kleine Sache“

Foto: Elena Arens

„Dir hutt och ee kléngen Denkfehler wann Dir der Meenung sidd, dass déi Minderheet esou kléng ass. Vill Léit sinn äusserst skeptesch mee ginn nach net protestéieren. Ech sinn komplett geimpft mee trotzdem mat der Richtung net d’accord wéi héi Drock op Léit opgebaut gëtt déi Angscht hunn. Ech wäert mech och geschwënn den Demonstranten uschléissen an dat wäerten nach aner Léit maan. Et soll een net vergiessen, dass eng Demonstratioun mat 2000 Léit fir Lëtzebuerg keng kléng Sach ass. Oder seet een zu Berlin dass eng Demonstratioun mat 200.000 Léit eng kléng Sach ass? Déi Léit als domm oder Covidioten duerzestellen zeugt och net grad vun grousser Intelligenz. Verschidden Aussoe vun Politiker sinn och éischter arrogant wéi intelligent!“

Pol Ludig (im Forum von wort.lu)



Frage nach Alternative

„Wat soll den ganzen Bullshit? Hei geet et nëmmen em eng Impfung. Wéi sollen mer dann sos jeemools den Virus do ënner Kontroll kréien. Wei gesäit är Léisung dann aus. Dat as d'Fro déi sech hei stellt. “



Alain Wagner (im Forum von wort.lu)

Frage nach den Strippenziehern

„Ech hu mer d'Fotoën an d'Videoë vun dësem Reportage ganz gudd ugekuckt. Bis op je ee Schëld op Letzebuergesch an eent op Englesch sin se all op Franséisch. Vill dovun komme kloër aus dèr selwechter Quell: roud/waïss, A4, waïss Blieder, deeselwechte Font. D'Leit jaïze „liberté“; firwat net op Lëtzebuergesch? D'gëlle Fra, e Monument fir gefaalen Zaldoten get ugegraff. Dat ass éng parallel vum Ugrëff vun de gilets jaunes op den Arc de Triomphe. Fro: kommen d'gilets jaunes an énger anerer Form elo bei eis? Sin d'Demonstrante Lëtzebuerger oder hei ugemèllte Résidents? Et wier interessant, dem Service de Renseignement séng Äntwerten heirop ze gesin.“



Jean-Marie Bodé (im Forum von wort.lu)

Zum Überlegen ...

„Wann Letzebuerg eng Diktatur wär , dann giff et esou kurzsichtech Leit guernet gin oder villméi sie kéinten net esou fréi erem lafen. “



Carlo Anastasi-Biewer (im Forum von wort.lu)



Referendumsbefürworter geht auf Distanz

„Gëtt elo pauschal géint de Komitee fir e Referendum gestänkert ?? Als een vum Komitee fir e Referendum, an och als Initiator vun der Petitioun 2007 distanzéieren ech mech vun ALL Demo am Zesummenhang mam Covid. Ech a meng Mamm sinn 3 x geimpft, mäin Bouf 2 x. An dat gären. Et war an der Famill mol keng Diskussioun “Impfen loossen jo oder nee”. "

Gérard Koneczny (im Forum von wort.lu)



Sorge um Freiheiten für Geimpfte

„Déi do demonstréiert hun dat si jo der lauter déi sech net impfen lossen. Soll en denen eng Auststellungshal zu verfügen stellen wou se sech kennen treffen an feieren esou fill an oft wéi se wëllen. Do kennen se sech jo dan enerene ustechen wan si dat wëllen, me esou wiren déi déi sech impfen lossen a geimpft sin a secherhet. Et kan jo net sin dass déi geimpften mussen mat Pan klaken wan erem alles zou gemach get wengst desen Intelligenzbestien. “

Laurent Pettinger (im Forum von wort.lu)

Demo als Infektionstreiber?

„Ech geif gäre wessen weivill Leit sech op deser Demo mam Corona ugestach hunn. Nächst Woch hunn mer jo dann hoffentlech flott Zuelen wad d'Neiinfektiounen ugeet an rem en Lockdown.“



Daniel Neves via Facebook

Ruf nach kostenlosen Tests

„Eso eppes geschitt wann en Leit well an den Eck drecken , wann en 3G well dann macht se gratis , well den Test as net besser wann en deier as . Dat as just fir Leit ze erpressen . An Leit ze erpressen dat as net demokratech.“



Mike Duarte via Facebook

Protest ja, aber bitte mit Respekt

„Protestéiert géint Impfung, ok. Jiidereen seng Mehnung… Awer behuëlt iech wéi d‘Leit, ouni äppes futti zë machen an wann der schon zu esou vill openeen sin dann doot en mask un Et ginn Leit, déi kämpfen grat op der Intensivstatioun ËM HIERT LIEWEN !!!!! “

Sylvie Silva via Facebook



Rassismus und Antisemitismus verletzen und töten Menschen

„Ich bin ganz schockiert über diese Demokratie- und menschenfeindlichen Ausschreitungen in Luxemburg. Ich komme aus Österreich, wo diese den Holocaust leugnenden und verharmlosenden Tendenzen nicht erst seit Corona, seither aber sichtbarer, wieder zunehmend Raum greifen und sich zunehmend auch in der sog. Mitte normalisieren. Hier auf das Recht von Meinungsfreiheit zu verweisen, wenngleich die Ausschreitungen verurteilt werden, halte ich demokratiepolitisch für fatal und das falsche Signal an die Bevölkerung. Freie Meinungsäußerung endet in einer Demokratie dort, wo andere verletzt werden. Rassismus und Antisemitismus verletzen und töten Menschen!“

Kerstin Has (im Forum von wort.lu)

Fête gâchée, insulte faite à nos héros

Foto: Elena Arens

De nombreux petits princes et princesses s’étaient réjouis de passer un joyeux moment avec leurs parents au centre-ville, en l’après-midi du 4 décembre. Les marchés de Noël les invitaient à se laisser envoûter par les lumières, les friandises, les manèges et la magie qui devait être au rendez-vous, à l’avant-veille de la Saint Nicolas. Certaines familles avaient effectué un long trajet pour s’adonner pendant quelques heures au charme qu’offre notre capitale en cette période de l’année.

Place de la Constitution, un grand-père, comme le mien l’avait fait jadis, a peut-être expliqué à ses petits - enfants, dont le regard curieux a frôlé le monument érigé en l’honneur des soldats volontaires luxembourgeois ayant rejoint les forces françaises lors de la Première Guerre mondiale, qu’il s’agissait là d’un hommage rendu au souvenir de leur courage.

Quelques instants plus tard, c’en était fini de l’enchantement. Une horde déchaînée, manifestant contre les mesures sanitaires, s’est introduite de force à la foire de Noël, renversant les grillages de protection, sans aucun égard pour les petits visiteurs de la fête, grimpant en masse sur le monument de ceux tombés au champ de bataille. De leurs pieds, ces enragés foulaient les statues dédiées aux hommes dont un grand-père venait de faire briller la gloire aux yeux de ses plus chers.

Quel spectacle honteux ! Quel affront ! La mémoire de nos héros salie par les bottes de jeunes types qui n’auraient pas tenu, ne serait-ce qu’une journée, dans une tranchée. À faire saigner le cœur de quiconque ayant une notion d’histoire.

Mêmes images troublantes et apocalyptiques à travers la ville entière. Antivax, marcheurs blancs, anarchistes et consorts envahissant les rues et les boulevards dans un vacarme assourdissant, ont offert le spectacle qui aurait dû, pour les enfants que les « manifestants » avaient le culot de prétendre vouloir « protéger » (contre un vaccin salvateur…), être un tout autre lors de cette visite en ville qu’ils avaient tant attendue.

Ça suffit ! Si chaque minorité a bien à juste titre le droit d’émettre son opinion via le moyen de son choix - serait-ce un cortège – l’irrespect de nos monuments nationaux, la destruction d’objets matériels, l’occupation d’espaces, une agitation violente mettant en péril les citoyens (sans parler des risques engendrés par le comportement des protestataires sur le plan sanitaire), relève tout simplement de l’intolérable ! (Quant au communiqué tiède de la « Marche Blanche » dont les organisateurs n’ont ni le cran ni l’honnêteté de se désigner- une farce !)

En espérant que Saint Nicolas saura sécher les larmes des familles rentrées déçues et apeurées d’une excursion gâchée, je prie les autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires afin de protéger le peuple de groupes dont nul ne peut désormais plus nier le degré de radicalisation atteint.

Kelly Meris



Démocrates, levez-vous!

Des manifestants devant le domicile privé d’un responsible politique, je rêve? Mais on en est arrivé où entretemps?

Je ne croyais pas mes yeux. Des centaines de manifestants rassemblés devant le domicile privé (!) d’un, ou de deux ministres, pour protester, au nom de “leur liberté”, parce qu’ils ne sont pas d’accord avec les mesures anti-covid du gouvernement.

Que ce soit clair, j’approuve les mesures du gouvernement dans ce domaine, même si, des fois, j’ai des problèmes à suivre la logique de certaines d’entr’elles. Mais je vois que le souci premier du gouvernement est de protéger un maximum de personnes des suites néfastes des infections potentielles qui menacent notre communauté nationale, dans ce qu’il y a de plus cher sur cette putain de terre: LA VIE HUMAINE.

Voilà pourquoi j’accuse:

- Les organisateurs, anonymes, (quel courage, quel déni de liberté et de transparence politique!) de cette manifestation qui poussent ainsi, à la limite, au lynchage privé de certains responsables politiques, et ne se gênent pas de porter atteinte à tout respect de la vie privée, à laquelle un responsible politique a droit comme chacun des manifestants, et comme chaque citoyen du Luxembourg.

- Des (ir)responsables politiques, tous issus ou proches du parti politique de l’ADR, qui ne cessent de jeter en permanence de l’huile sur le feu,avec des déclarations, plus bêtes que méchantes, (coucou RR), dénuées de tout fondement scientifique, pour faire prospérer leur petite boutique, ou leur épicerie politique du coin, en vue des prochaines élections. Les citoyens et “followers” me font pitié, voire de la peine. L’agitation et les gesticulations, dénuées de tout fondement scientifique, des mêmes (ir)responsables politiques citées ci-avant est identique, (est-ce un hasard?), à leur positionnement dans le débat au sujet de la réforme de la Constitution, dont ils se foutent royalement quant au fond.

- Après nous avons, pour tirer les ficelles, en deuxième ligne (pourquoi il n’y a personne en première ligne?) des frustrés du débat politique, des personnes condamnées par le tribunal, des communicants professionnels en manque de reconnaissance ou en roue libre intellectuelle, apparemment même un ancien homme politique d’un pays africain en fuite pour des raisons obscures, et puis, malheureusement, des centaines d’adversaires des vaccinations, des négationnistes du COVID, quelques uns de bonne foi, peut-être, mais finalement pour beaucoup responsables indirectement de centaines de morts, suite à des cas d’infection graves dues au virus.

Avec les manifestations citées ci-dessus, un degré supplémentaire et inacceptable a été franchi. Personnellemnt je qualifie ces méthodes de fachistoides. La Gestapo a fait de même devant les domiciles des Juifs au cours de la deuxième guerre mondiale.

Voilà pourquoi je demande à tous les democrates de notre pays, de se lever et de s’opposer à ce début de dérive du débat politique. (“Wehret den Anfängen!”)

Il faut se rassembler pour contrer ces attaques frontales à LA liberté, à notre démocratie si fragile par les temps qui courent.

Disons NON à cette manière de faire, à cette forme de débat contraire à nos valeurs, à nos libertés et à notre démocratie qui mérite mieux.

Démocrates, levez-vous! Exprimez-vous!

Merde alors!

René Kollwelter

