Der neue Weihbischof will nicht in die Vergangenheit, sondern nur in die Zukunft blicken und seine Aufgabe beherzt angehen.

Politik 6 2 Min.

Leo Wagener: „Beherzt nach vorne gehen“

Marc HOSCHEID Der neue Weihbischof will nicht in die Vergangenheit, sondern nur in die Zukunft blicken und seine Aufgabe beherzt angehen.

„Meine erste Mission als Bischof ist bereits eine unmögliche“, meint Weihbischof Leo Wagener mit einem Grinsen. Er bezieht sich damit auf die Vorgabe, sich bei seinen Dankesworten eher kurz zu halten. Trotzdem lässt er es sich nicht nehmen, mehreren Menschen seinen Dank auszudrücken. Erzbischof Jean-Claude Hollerich für dessen Vertrauen in seine Person, dem emeritierten Erzbischof Fernand Franck für dessen Ratschläge während seines gesamten Priesterlebens und seinem langjährigen Bekannten, dem Limburger Bischof Georg Bätzing, für dessen Präsenz und begleitendes Gebet.

Auch die Anwesenheit seiner vielen Mitbrüder, gemeint sind die vielen Priester, die direkt vor dem Altar Platz genommen haben, und der Würdenträger anderer Glaubensgemeinschaften erfülle ihn mit großer Dankbarkeit. Zudem richtet Wagner warme Worte an all jene Menschen, die an der Planung und Durchführung der Zeremonie beteiligt waren. Dies quittieren die Anwesenden mit Applaus.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Weihbischof Leo Wagener, Erzbischof Jean-Claude Hollerich und der emeritierte Erzbischof Fernand Franck. Fotos: Gerry Huberty/Guy Wolff

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Weihbischof Leo Wagener, Erzbischof Jean-Claude Hollerich und der emeritierte Erzbischof Fernand Franck. Fotos: Gerry Huberty/Guy Wolff Leo Wagener liegt während des Weihzeremoniells auf dem Boden - als Symbol, das er sich nun ganz in Gottes Hände begibt. Fotos: Gerry Huberty/Guy Wolff Leo Wagener im neuen Bischofsgewand. Fotos: Gerry Huberty/Guy Wolff Etwa 1100 Gläubige nahmen an dem Festgottesdienst in der Kathedrale teil. Fotos: Gerry Huberty/Guy Wolff Erzbischof Jean-Claude Hollerich während der Predigt. Er nannte das Erzbistum eine kleine Kirche, die durch viele Änderungen müde geworden sei. Es brauche jemanden, der der Glaubensgemeinschaft wieder neues Leben einhauche. Fotos: Gerry Huberty/Guy Wolff Zwei Diakonen halten während der Weihe ein aufgeschlagenes Evangelienbuch über dem Kopf von Leo Wagener. Fotos: Gerry Huberty/Guy Wolff

„Der Auftrag, Christus zu verkünden“

Anschließend stellt Wagener eine Frage, die nur er selbst beantworten kann. Und zwar jene, welcher der Gegenstände, die er während seiner Bischofsweihe erhalten hat, für ihn am wichtigsten ist. Etwa der Bischofsring? Nein, obwohl er diesen mit großer Freude trage, weil er auch gerne Bischof sei. Etwa die Mitra? Nein, auch wenn diese an den Heiligen Geist erinnere und er dessen Kraft benötige, um seine Verantwortung mit Leben zu erfüllen. Etwa der Bischofsstab? Dieser sei zwar wunderbar und bereite ihm viel Freude, doch auch er ist es nicht. „Das Wichtigste, was mir heute überreicht wurde, sind das Evangelium und der Auftrag, Christus zu verkünden.“

Ticker-Nachlese: Leo Wagener empfing die Bischofsweihe Großer Tag für Leo Wagener: Der 57-Jährige wurde am Sonntag zum Bischof geweiht. Das "Luxemburger Wort" berichtete live von der Festmesse in der Kathedrale.

Das Evangelium führe nämlich direkt zu der Quelle des Lebens. Denn wer die Schrift kenne, kenne auch Christus, der das Heim oder auch das definitive Glück eines jeden sei. Als Weihbischof wolle er sich in der Kirche nach vorne engagieren. Mit Christus gebe es keinen Weg zurück, sondern nur nach vorne. Man taufe nicht mit dem dreckigen Wasser der Nostalgie von gestern, sondern mit dem frischen Wasser der Hoffnung.

Ein heiliges Geheimnis

Seit der Taufe gebe es in jedem Gläubigen ein heiliges Geheimnis. Dieses bestehe darin, dass der Gott der Liebe die Menschen durch Christus frei gemacht habe. Wagener profitiert auch von der Präsenz der vielen Gläubigen, um in ihrem Namen Erzbischof Jean-Claude Hollerich zu dessen Ernennung zum Kardinal zu gratulieren. Die luxemburgische katholische Kirche könne mit ihrem Oberhaupt beherzt in die Zukunft gehen. Diese Glückwünsche werden vom anschließend aufbrandenden Applaus der Gläubigen untermauert.

Leo Wagener im Interview: „Der Stab ist Programm“ Was Leo Wagener vor seiner Bischofsweihe bewegt.

Zum Abschluss seiner kurzen Predigt gibt Wagener den Anwesenden einen Ratschlag mit auf den Weg. Er stellt zuerst die Frage in den Raum, ob sie sich beim Betreten oder Verlassen einer Kirche oder auch vielleicht manchmal im eigenen Heim mit Weihwasser bekreuzigen. Anschließend ermutigt er die Menschen zu dieser nur auf den ersten Blick kleinen Geste, denn sie stelle ein Bekenntnis dar. Wagener schließt mit der Ankündigung, dass er als Weihbischof zur Liebe und, wie es in seinem Wahlspruch heißt, den Quellen des Glaubens finden möchte.

Ein letztes Mal gibt es Applaus für den Mann, dessen erste Worte als Weihbischof gezeigt haben, wie er sein neues Amt angeht. Mit Dankbarkeit, Demut und sehr viel Engagement. Ganz gleich, wie unmöglich manche Missionen auf den ersten Blick auch scheinen mögen.