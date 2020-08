Wegen der Ferien herrschen keine "normalen Zustände", so die Gesundheitsministerin am Freitag in einer Pressekonferenz. Daher sind Prognosen schwierig. Alle weiteren Infos im Ticker.

Lenert: "Schwer zu sagen, wie lange die Zweite Welle dauert"

Wegen der Ferien herrschen keine "normalen Zustände", so die Gesundheitsministerin am Freitag in einer Pressekonferenz. Daher sind Prognosen schwierig. Alle weiteren Infos im Ticker.

Liveticker:







Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.