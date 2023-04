Ihr politischer Stil, ihre rote Linie in einer zukünftigen Koalition und ihre Meinung über Luc Frieden - Paulette Lenert im RTL-Interview.

Spitzenkandidaten im Interview

Lenert: „Meine Nuanciertheit ist kein Zeichen von Zögerlichkeit“

Ihr politischer Stil, ihre rote Linie in einer zukünftigen Koalition und ihre Meinung über Luc Frieden - Paulette Lenert im RTL-Interview.

(TB/FJ) – „Ich habe mir die Zeit genommen, um zu überlegen, ob ich bereit bin - und ich bin es.“ Im RTL-Interview am Mittwochabend erklärte LSAP-Spitzenkandidatin Paulette Lenert, sie wolle ihrer Partei dabei helfen, gestärkt aus den Chamberwahlen hervorzugehen. Sie sei „bereit“, Premierministerin des Großherzogtums zu werden.

Während des Interviews ging Lenert unter anderem darauf ein, wie sie mit Kritiken, die sich gegen ihren „zögerlichen“ politischen Stil richten, umgehe. Die LSAP-Spitzenkandidatin verteidigte dabei ihre Art und Weise, politische Entscheidungen zu treffen. Sie wolle ihren Ansatz nicht ändern, denn „Probleme sind komplex und fordern Analysen und Geduld“. Ihr Stil sei zudem nicht „zögerlich“, sondern vielmehr „nuanciert“: „Das ist ein Zeichen von seriöser Arbeit, es ist nichts Schlechtes.“

Die rote Linie von Paulette Lenert

Als am Freitag voriger Woche noch Premierminister Xavier Bettel (DP) im RTL-Interview zu hören war, meinte dieser, die Forderung nach einer generellen Arbeitszeitverkürzung nicht in ein zukünftiges Koalitionsprogramm einbauen zu wollen. Eine Maßnahme, die eigentlich von der LSAP, allen voran Arbeitsminister Georges Engel, priorisiert werden soll.

Lenert ließ auf RTL noch keine endgültige Positionierung durchschimmern: „Die LSAP nimmt sich die Zeit, dieses Thema zu diskutieren, und wir werden es in unser Programm aufnehmen. Im Moment warten wir jedoch noch auf die Ergebnisse einer Studie. Es ist ein komplexes Thema und wir müssen erst einmal die verschiedenen Modelle, die es gibt, verstehen.“

Wir dürfen keine zwei Klassen von Patienten in unserem Land haben. Paulette Lenert, Gesundheitsministerin und LSAP-Spitzenkandidatin

Auch die sozialistische Kandidatin hat ihre rote Linie festgelegt. So sprach sich Paulette Lenert gegen eine Privatisierung des Gesundheitssystems aus und zielte dabei auf Aussagen von CSV-Politikern ab: „Jeder, unabhängig von seiner Situation, muss Zugang zu einer guten Gesundheitsversorgung haben. Wir dürfen keine zwei Klassen von Patienten in unserem Land haben.“

Paulette Lenert (2.v.l.) bei ihrer Kür zur Spitzenkandidatin beim LSAP-Kongress vergangenen Januar in Schifflingen. Foto: Marc Wilwert / LW-Archiv

Lob für Frieden, Seitenhieb gegen die CSV

In ihrem Interview gab die Vizepremierministerin nicht an, mit wem sie bei den nächsten Parlamentswahlen am liebsten eine Koalition bilden würde. Paulette Lenert kommentierte hingegen die Entscheidung der CSV, Luc Frieden als Spitzenkandidaten zu wählen, der ihrer Meinung nach ein „interessantes und erfahrenes“ Profil hat.

Es ist ein komplexes Thema und wir müssen erst einmal die verschiedenen Modelle, die es gibt, verstehen. Paulette Lenert über eine generelle Arbeitszeitverkürzung

Die Gesundheitsministerin leistete sich allerdings einen Seitenhieb gegen die Christlich-Sozialen, indem sie feststellte, dass es der Partei in den letzten Jahren nicht gelungen sei, eine andere Persönlichkeit aufzubauen.

