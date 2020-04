Gesundheitsministerin Paulette Lenert erzählt im Gespräch mit dem "Luxemburger Wort", was sie am Gesundheitssystem so schätzt. Und was für sie das schwierigste an der Covid-19-Krise ist.

Politik 8 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Lenert im Gespräch: Krisenfest

Annette WELSCH Gesundheitsministerin Paulette Lenert erzählt im Gespräch mit dem "Luxemburger Wort", was sie am Gesundheitssystem so schätzt. Und was für sie das schwierigste an der Covid-19-Krise ist.

Paulette Lenert (51) wuchs in Mondorf auf, studierte Jura an den Universitäten Nancy und Aix-en-Provence sowie in London und arbeitete zunächst als Anwältin, kurz auch im Justizministerium, bevor sie 1997 als Richterin ans neu geschaffene Verwaltungsgericht wechselte ...