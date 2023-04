Die Regierung will vor den Chamber-Wahlen zumindest eine Etappe auf dem Weg zur Cannabis-Legalisierung abschließen.

Legalisierungspläne

Lenert: Cannabis-Pilotprojekt kommt bald in den Regierungsrat

Die Regierung will vor den Chamber-Wahlen zumindest eine Etappe auf dem Weg zur Cannabis-Legalisierung abschließen.

(jt/dpa) - Das von vielen mit Ungeduld erwartete Pilotprojekt über die Legalisierung von Cannabis soll „zeitnah“ den Regierungsrat passieren. Das erklärte Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am Mittwoch bei RTL Radio Lëtzebuerg. Das Pilotprojekt soll den Weg ebnen für einen kontrollierten staatlichen Verkauf von Cannabis in Luxemburg.

Lenert zeigte sich optimistisch, „demnächst“ ein Konzept über den künftigen Umgang mit Cannabis vorlegen zu können. Die bisherige Verbotspolitik habe nicht den gewünschten Erfolg gebracht.

Im Juni 2022 hatte Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng) ein Gesetzesprojekt vorgelegt, das den ersten Schritt auf dem Weg zur Cannabis-Legalisierung darstellt. Erwachsene sollen dem Plan von Blau-Rot-Grün zufolge pro Haushaltsgemeinschaft bis zu vier Cannabispflanzen aus Samen heranziehen können.

Allerdings meldete der Staatsrat kürzlich mit vier formellen Einwänden Bedenken an dem Gesetzesprojekt an. Nun arbeitet das Justizministerium an nachträglichen Änderungen an dem Text. Diese erste Etappe des parlamentarischen Prozesses soll möglichst noch vor der Chamber-Wahl am 8. Oktober abgeschlossen werden. Ob auch der Entwurf über das Pilotprojekt noch vor Oktober das Parlament passieren kann, ließ Lenert im RTL-Interview offen.

Deutschland stellt Legalisierungspläne vor

Auch Deutschland plant eine „Legalisierung light“, die auf den privaten Bereich und spezielle Vereine begrenzt ist. Im Nachbarland sollen der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis und der Eigenanbau von maximal drei Pflanzen künftig straffrei sein. Außerdem will die Regierung den Anbau und die Abgabe der Droge in speziellen Vereinen ermöglichen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) stellten am Mittwoch in Berlin entsprechend überarbeitete Pläne für das Legalisierungsvorhaben vor. Sie sind weniger weitreichend als die ursprünglichen Pläne der „Ampel“-Koalition.

So wird es die geplanten Cannabis-Fachgeschäfte, in denen Rausch-Produkte frei verkauft werden können, zunächst nicht geben. Dies soll erst in einem zweiten Schritt und nur in einigen Modellregionen erprobt werden – mit wissenschaftlicher Begleitung.

Lauterbach und Özdemir verteidigten grundsätzlich die Legalisierungspläne und bekräftigten die Argumentation der Regierung, wonach mit dem Vorhaben der Schwarzmarkt zurückgedrängt und der Kriminalität der Boden entzogen werden solle. Die nun präsentierten neuen Eckpunkte für das Legalisierungsvorhaben sind ein weiterer Zwischenschritt.

Noch im April soll als nächstes ein erster konkreter Gesetzentwurf zur Regelung von Besitz, Eigenanbau und Vereinen – den sogenannten Cannabis-Social-Clubs – vorgelegt werden. Dieser müsste nach Abstimmung in der Regierung und Kabinettsbeschluss später durch Bundestag und Bundesrat.

