Leitartikel: Schule mit Restrisiko

Bildungsminister Meisch hat mit der Zielvorgabe einer fast normalen Schulrentrée die Latte sehr hoch gelegt.

Jetzt, in der Mitte des Sommers, kann man festhalten: Die Ferienzeit verläuft nicht so entspannt, wie wir uns das im Frühjahr noch erhofft hatten. Die Reisefreiheit ist Corona-bedingt eingeschränkt, die Urlaubsstimmung getrübt. Da ahnen viele vom Home schooling gestresste Familien, dass auch die Schulrentrée in vier Wochen wohl nicht so reibungslos verlaufen wird, wie angenommen.

Eltern fragen sich, ob sie ihr Kind guten Gewissens in die Schule schicken können ...