Leitartikel: Nur ein blaues Auge

Im europäischen Vergleich kam Luxemburg in der Pandemie noch relativ gut weg. Dennoch muss über nachhaltigeres Wirtschaften diskutiert werden.

Aus dem Kapitel zur Covid-Bekämpfung im OECD-Bericht Health at a Glance, Europe 2020 geht deutlich hervor, dass überall in Europa mit Wasser gekocht wurde, sich überall dieselben Tendenzen gezeigt haben und mehr oder weniger dieselben Maßnahmen ergriffen wurden – manche früher, manche später.

In diesem europäischen Vergleich hat sich Luxemburg in der Pandemie recht gut geschlagen: Die Infiziertenzahlen waren und sind zwar hoch, es verstarben aber nicht so viele Menschen wie in anderen Ländern an Covid-19 ...