Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt stark an. Die Politik diskutiert über Maßnahmen. Einen Lockdown will keiner. Was hilft: mehr Selbstkontrolle.

Europaweit überschlagen sich die Zahlen der Corona-Neuinfizierten ...