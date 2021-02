Leitartikel: Ehrliche Covid-Bilanz gefragt

Über fast drei Monate sehr hohe Infektionszahlen toleriert zu haben – da stand die Santé publique nicht im Zentrum der Überlegungen.

Und wieder ändert sich die Argumentation der Regierung: Als Gesundheitsministerin Paulette Lenert am Montag Bilanz der vergangenen sechs Pandemie-Monate zog, stellte sie an die erste Stelle ihrer drei strategischen Hauptziele im Kampf gegen Covid-19 den Schutz der Santé publique, der Volksgesundheit – neben den Erhalt des Gesundheitssystems und sozio-ökonomische und ethische Erwägungen. Absolute Priorität habe der Schutz der Vulnerablen gehabt. Das kann man so nicht stehen lassen.

Mit Stolz wurde verkündet, dass die zweite große Welle relativ gut eingedämmt wurde und Luxemburg mittlerweile zahlenmäßig besser da steht als die Nachbarländer: Bei den Neuinfektionen, bei den Patienten auf der Intensivstation, bei der niedrigeren Positivitätsrate sogar der Tests auf Verschreibung und bei den Sterbezahlen ...