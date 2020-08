Leitartikel: Die Welt am Abgrund

Hiroshima und Nagasaki verbleiben unauslöschliche Mahnmale für die vernichtende Kraft, die in nuklearen Sprengköpfen schlummert. Auf das atomare Argument wollen viele Staaten trotzdem nicht verzichten.

Little Boy bezeichnen sie die Amerikaner. Was niedlich klingt, bringt tausendfachen Tod. Am 6. August 1945. In Hiroshima. Der Abwurf von zwei Atombomben – am 9. August 1945 wird Nagasaki ausgelöscht – markiert die finale Tragödie des Zweiten Weltkrieges.

Mit der darauf folgenden Kapitulation von Japan ist das letzte Kapitel der dunkelsten Geschichte des 20. Jahrhunderts geschrieben – rund drei Monate, nachdem mit der deutschen Kapitulation in Europa die Waffen zum Schweigen gebracht wurden.

Die Dramen von Hiroshima und Nagasaki liegen 75 Jahre zurück und sind weit weg – geografisch wie geschichtlich ...