Leitartikel: Blau-Rot-Grün und die Vierfachverglasung

Die Gesetzentwürfe von Minister Meisch und Minister Kersch über den Zugang zu wichtigen Posten sind ein Einfallstor für Politikpatronage.

Die Regierung will die Zulassungsbedingungen für die Besetzung von leitenden Posten in den Ministerien und staatlichen Verwaltungen herunterschrauben – Bildungsminister Claude Meisch (DP) hat zwei Gesetzentwürfe eingereicht, die die Öffnung in vier spezialisierten Lyzeen sowie in drei wichtigen Verwaltungen (Script, Ifen, CGIE) vorsehen. Minister Dan Kersch (LSAP) plant den gleichen Coup im Sportministerium.

Der Sportkommissar – die höchste Funktion im Ministerium – braucht künftig weder Erfahrung im Staatsdienst, noch muss er über irgendwelche Qualifikationen oder Fachkompetenzen verfügen ...