Leitartikel: Amerikas Hoffnung

Wenn die Versöhnung Amerikas mit sich selbst gelingen soll, dann müssen die Menschen spüren, dass sich ihre Lebenssituation verbessert.

Unter normalen Umständen wäre dieser 20. Januar ein Tag der Freude in den USA. Der Tag der Amtseinführung eines Präsidenten ist ein feierlicher Moment, in dem die Republik innehält und sich auf ihre Werte besinnt; ein Moment, in dem sich die älteste Demokratie der Welt von ihrer besten Seite zeigt und sich die Menschen um ihren neuen Anführer versammeln. Nicht so im Jahr 2021. Als 46. Präsident der USA übernimmt Joe Biden ein Land, das tiefer zerstritten ist als vor vier Jahren.

Gerade mal zwei Wochen sind es her, dass ein vom amtierenden Präsidenten angefeuerter Mob das Kapitol gestürmt und den verfassungsmäßigen Vorgang der Wahlbestätigung zeitweise zum Erliegen gebracht hat ...