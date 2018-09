Leidenschaftlich, detailverliebt

Nach dem tragischen Tod von Staatssekretär Camille Gira im Mai wechselte der EU-Abgeordnete Claude Turmes in die Regierung, und Tilly Metz hatte die Gelegenheit, ins Europaparlament zu kommen. Dort fühlt sie sich mittlerweile sehr wohl.

So kann es gehen: Vom Luxemburger Platz in Brüssel über Luxemburg zurück zum Luxemburger Platz. Das Viertel, in dem ihr neuer Arbeitsplatz liegt, kennt Tilly Metz schon gut, Ende der 1980er-Jahre studierte sie an der Brüsseler Hochschule „Institut Libre Marie Haps“ Psychomotorik.



Die Schule ist nur wenige Meter vom heutigen Arbeitssitz des EU-Parlaments entfernt – am „Place du Luxembourg“, von EU-Insidern auch „Plux“ genannt ...