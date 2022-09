Zwischen dem 5. und dem 11. September wurden 757 Corona-Neuinfektionen und ein Todesopfer gezählt.

Corona-Wochenbericht

Leichter Infektionsanstieg in der zweiten Septemberwoche

Teddy JAANS Zwischen dem 5. und dem 11. September wurden 757 Corona-Neuinfektionen und ein Todesopfer gezählt.

In der zweiten Septemberwoche (5.-11. September) verzeichnet das Gesundheitsministerium einen leichten Anstieg der Corona-Neuinfektionen. 757 Personen wurden positiv getestet - bei einer Gesamtzahl von 5.144 Tests. Das ergibt eine Positivitätsrate von 14,72, was fast dem Stand der Vorwoche (14,58) entspricht. Eine Woche zuvor waren von 4.904 Tests 715 positiv gewesen. Das Durchschnittsalter der Infizierten ging im selben Zeitraum von 43,7 auf 42 Jahre nach unten. In 29,6 Prozent oder 319 Fällen handelt es sich um eine Reinfektion.

Die Wochen-Inzidenz (Neuinfektionen pro Woche pro 100.999 Einwohner) steigt von 111 auf 117. Am niedrigsten ist diese bei den Über-75-Jährigen mit 48, derweil die 30–44 Jahre alten Mitbürger sich am häufigsten anstecken (Inzidenz 360).

EU-Kommission lässt Booster gegen Omikron-Sublinien zu Nach den Omikron-BA.1-Impfstoffen, deren Auslieferung kürzlich begonnen hat, ist nun ein weiteres Präparat in der EU in greifbarer Nähe.

In den Krankenhäusern bleibt die Lage mit fünf neu eingelieferten Patienten überschaubar. In der Vorwoche waren es vier Patienten, die wegen eines schweren Covid-19-Verlaufs ins Spital mussten. Nur noch ein Kranker benötigt Intensivpflege. Wie auch schon in der ersten Woche des laufenden Monats ist auch im Zeitraum vom 5. bis 11. eine Person im Zusammenhang mit einer Infektion verstorben. Sie war 69 Jahre alt.

Die Zahl der isolierten Personen fällt leicht auf 1.782 (Vorwoche: 1.821). Stand 11. September galten in Luxemburg 285.258 Menschen als von einer Infektion genesen. Die Reproduktionszahl steigt im Wochenvergleich von 0,87 auf 1,08 an.

Vom 4. bis 11. wurden 740 Dosen Impfstoff verbraucht, davon 34 als Erstimpfung. 474.565 Menschen im Großherzogtum sind vollständig geimpft, was 79 Prozent der impffähigen Bevölkerung entspricht.

Impfbus on Tour

Der Impfbus tourt weiter durch das Land. Die Uhrzeiten und Orte finden Interessierte auf der Webseite impfen.lu. Geimpft wird auch ohne Terminvereinbarung, allerdings erinnert die Santé daran, dass ein Ausweis und die Sozialversicherungskarte vorgelegt werden müssen. Auch Ärzte und Apotheken impfen weiter, hier sollte ein Termin vereinbart werden.

Am 17. September ist das Impfzentrum in den Victor-Hugo-Hallen wegen der Ankunft eines Radrennens geschlossen.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.