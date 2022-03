Leichte Sprache für mehr Informationsrecht

Auch Menschen mit einer zeitweiligen oder permanenten eingeschränkten Mobilität sollen bei den Open-Air-Sport- und Kulturveranstaltungen teilnehmen und auch am 9. Oktober 2011 ihre Stimmen in den Wahlbüros abgeben können, sofern sie dies möchten. Der hauptstädtische Bürgermeister Paul Helminger und der Sozialschöffe Xavier Bettel stellten am Freitag entsprechende Maßnahmen vor.