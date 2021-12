Der aktuelle Wochenbericht der Santé zeigt eine Impfquote von 79 Prozent. 16 von 23 Intensivpatienten waren ungeimpft.

Covid-Situation

Leicht weniger Neuinfektionen

Annette WELSCH Der aktuelle Wochenbericht der Santé zeigt eine Impfquote von 79 Prozent. 16 von 23 Intensivpatienten waren ungeimpft.

In der Woche vom 6. bis 12. Dezember sank die Zahl der Neuinfektionen leicht um vier Prozent von 2.699 auf 2.593. Die Inzidenz bewegt sich nun bei 653,18 Fälle auf 100.000 nicht geimpfte Personen und bei 287,57 auf 100.000 für Personen mit komplettem Impfschema. „Das Infektionsrisiko liegt demnach zweimal höher bei nicht Geimpften“, heißt es im Wochenbericht der Santé.

Bei den Hospitalisierten waren 26 Patienten von 55 auf der Normalstation nicht geimpft und 29 voll geimpft, während auf Intensiv 16 von 23 Patienten nicht durch ein Vakzin geschützt waren.



Neun Verstorbene



Am 12. Dezember stieg die Zahl der aktiven Infektionen auf 5.341 gegenüber 5.098 in der Vorwoche. Die Reproduktionsrate sank von 1,03 auf 0,98. Das Durchschnittsalter der Infizierten bleibt stabil bei 33,4 Jahren. Neun Personen verstarben im Zusammenhang mit Covid-19, ihr Durchschnittsalter lag bei 72 Jahren.

Mit 55 Patienten wurden leicht mehr Erkrankte auf der Normalstation aufgenommen als in der Vorwoche (50 Patienten). Auf der Intensivstation stieg die Zahl der mit Covid-Patienten belegten Betten von 16 auf 23. Das Durchschnittsalter der hospitalisierten Patienten sank von 64 auf 56 Jahre.

Die Inzidenz ging von 425 Fällen pro 100.000 Einwohner auf 408 leicht herunter. Sie sank in allen Altersgruppen, außer bei den 30- bis 44-Jährigen, wo sie um sieben Prozent in die Höhe ging. Die höchste Inzidenz bleibt bei den Kindern von null bis 14 mit 667 Fällen auf 100.000 Einwohner.

37,8 Prozent stecken sich im Familienkreis an, 15,3 Prozent sind es in den Schulen und dort mit 8,7 Prozent am meisten in den Grundschulen. Es folgt die Arbeitswelt mit 5,5 Prozent und die Freizeit mit 3,7. Bei jedem Dritten lässt sich nicht herausfinden, wo die Infektion herkam.

Szenario 4 nur in einer Grundschule

In den Grundschulen kam es in der Harlinger Regionalschoul-Uewersauer zu einem Szenario 4: 38 Schüler und zwei Lehrer wurden in 14 verschiedenen Klassen positiv getestet. Im Zyklus 2 gab es eine Klasse mit einem Szenario 4 und drei infizierten Schülern. Die Klasse kam in Quarantäne und wies eine Woche später sechs infizierte Kinder und einen Lehrer auf.

36.087 Impfdosen wurden verabreicht: 4.703 Personen erhielten eine erste Dosis, 3.203 eine zweite und 28.181 eine Auffrischung. 437.351 Personen sind nun komplett durchgeimpft, sodass sich eine Impfquote von 79 Prozent bei der impfbaren Bevölkerung (über 12 Jahre) ergibt.

