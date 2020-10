Lehrermangel: Kinder brauchen Professionalität

In der Personalplanung des Bildungsministeriums ist etwas gründlich schief gelaufen. Ob es sich verkalkuliert oder schlicht nicht reagiert hat, ist irrelevant.

Über Jahre musste im Fondamental auf Lehrbeauftragte zurückgegriffen werden, um den Bedarf an Lehrpersonal zu decken. Doch 2017 drohte der komplette Zusammenbruch und Bildungsminister Claude Meisch (DP) musste schnell handeln. Es ist ihm gelungen, den Lehrernotstand abzuwenden, aber das Problem an sich ist nicht gelöst. Es fehlt an ausgebildeten Lehrern und bisher wurden keine Maßnahmen ergriffen, um das zu ändern.



Die Gründe für den Lehrermangel sind vielfältig: Pensionierungen, demografisches Wachstum, fehlende Studienplätze, Verlust von Lehrkräften, die lieber Teilzeit arbeiten oder einen administrativen Posten bevorzugen ...