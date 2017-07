Von Michèle Gantenbein

Für das kommende Schuljahr sind laut Rekrutierungsplan der Regierung 291 neue Stellen in der Grundschule vorgesehen. Rekrutiert wurden aber nur 160 Lehrer, weil nicht mehr Kandidaten am Concours teilgenommen haben. In den Jahren zuvor gab es immer weit mehr Kandidaten als Posten.



Dass früher dennoch nicht immer alle Posten besetzt werden konnten, hatte mit der hohen Misserfolgsquote beim Examen-Concours zu tun ...