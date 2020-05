Die Lehrervertretung SNE ist unzufrieden, dass das Lehrpersonal demnächst die Aufsicht im Schulhof übernehmen soll.

Lehrergewerkschaft kritisiert Aufsichtspflicht

(mth) - Im Vorfeld der Wiedereröffnung der Grundschulen am 25. Mai kritisiert die Lehrergewerkschaft SNE am Montag in einer Mitteilung die Aufsichtspflicht im Schulhof ab 7 Uhr, die laut Regierungsbeschluss der Lehrerschaft obliegen soll.

Die Maßnahme sei nicht mit den Gewerkschaften Lehrerschaft abgesprochen worden, bemängelt der SNE. Es sei zudem nicht nachvollziehbar, warum eine Aufgabe, die bisher den Gemeinden zugeteilt war, jetzt vom Lehrpersonal übernommen werden soll.

Aufgrund der verschärften Corona-Sicherheitsvorkehrungen gebe es ohnehin schon eine erhöhte Arbeitslast für das Lehrpersonal. Daher sei es inakzeptabel, diese Aufgabe ebenfalls der Lehrerschaft aufzudrücken.

Zudem sei es kaum vorstellbar, die zur Verhinderung eventueller Ansteckungen geplante Trennung der zwei Schülergruppen auf dem Schulhof zu gewährleisten.

