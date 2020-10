Dass keine weiteren Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie im Unterrichtswesen getroffen werden, stößt der Féduse sauer auf.

Politik 4 Min.

Lehrergewerkschaft fordert Maskenpflicht in Schulen

Teddy JAANS Dass keine weiteren Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie im Unterrichtswesen getroffen werden, stößt der Féduse sauer auf.

„Stoppt d'Märchestonn“, mit diesem Slogan richtet sich die Fédération des Universitaires au Service de l'Etat (Féduse) angesichts der rasant gestiegenen Infektionszahlen mit einem Post auf Facebook am Sonntagabend an Erziehungsminister Claude Meisch.

Es sei ein Märchen, so der Vorstand, dass der Corona-Stufenplan sich - wie es das Erziehungsministerium am Freitag ebenfalls auf Facebook unterstrich - bewährt habe und ausreichend sei. Normaler Präsenzunterricht sei wegen zahlreicher Infektionen und Quarantänemaßnahmen vielfach nicht mehr möglich.

Sollten keine weiteren Schritte unternommen werden, befürchtet der Vorstand der FÉDUSE/Enseignement-CGFP ein weiteres Ansteigen der Infektionen und macht sich aus diesem Grund für eine generelle Maskenpflicht, auch in den Klassensälen stark. Das Ministerium dürfe diese Entscheidung nicht mehr länger auf die Schuldirektionen abwälzen und solle seine Verantwortung in dieser Hinsicht übernehmen.

Zudem fragt man sich, ob man für die oberen Klassen (ab 4e) nicht wieder auf Téléunterricht zurückgreifen soll. Auch ein A/B-System steht für die Féduse zur Debatte. Flexible und angepasste Lösungen seien das Gebot der Stunde. So sei Fernunterricht im klassischen Unterricht leichter umsetzbar, als im technischen, wo die physische Präsenz der Schüler - etwa in Ateliers - eher notwendig sei.

Die Féduse zeigt sich zudem schockiert, dass man als national repräsentative Gewerkschaft zu keinem Moment in den Entscheidungsprozess mit eingebunden worden sei.

Lesen Sie hier die ganze Mitteilung:

Här Minister: Stoppt d’Märchestonn!

Iwwerhuelt endlech Verantwortung,éier et ze spéit ass!Trotz rasant klammenden Infektiounszuelen huet den Educatiounsminister entscheet, bis op Weideres keng nei Moossnamen an eise Schoulen z’ergräifen. Wärend et an allen anere Beräicher vun eisem Liewen zu neien, aschneidenden, awer duerchaus berechtegten a sënnvollen Aschränkunge kënnt, sollen an de Klassesäll och weiderhi weder generell Maskeflicht nach Mindestofstand gëllen.

Dass sech déi aktuell Mesuren aus dem Stufeplang „bewäert“hunn an duerginn, wéi et säitens dem Educatiounsministère heescht, ass e Märchen. Et ass nämlech lo schonn a ganz ville Schoulen e gereegelte Präsenzunterrecht net méi méiglech,well opgrond vu Quarantaine, souwuel vun Enseignante wéi och vu Schüler, ëmmer méi Schoulstonnen op Distanz musse gehale ginn, oder souguer ganz ausfalen, well Unterrecht op Distanz a verschiddene Fächer (Sport, Travaux pratiques, Beruffsausbildung...) ganz einfach net méiglech ass. Duerch déi alarmant Entwécklung vun den Infektiounszuele wäert sech dës Situatioun an deene kommende Woche mat Sécherheet weider zouspëtzen, wa keng nei Moossnamen ergraff ginn, fir deem entgéintzewierken.

Wéinst deenen staark steigenden Infektiounszuele fuerdert de Comité vun der FÉDUSE/Enseignement-CGFP, dass den Educatiounsminister d’Decisioun fir eng generell Maskeflicht am Klassesall net méi op d’Direktioune vun deenen eenzele Lycéeën ofwälzt, mee selwer Verantwortung iwwerhëlt, andeems hien eng permanent Maskeflicht och an de Klassesäll imposéiert.

Well Maskeflicht a Stousslëften eleng bei där aktuell dramatescher Infektiounslag awer kaum wäerten duergoen, muss dréngend iwwert alternativ Unterrechtsmodeller nogeduecht an dës esou séier wéi méiglech ëmgesat ginn, mam Zil, d’Unzuel u Kontakter ze reduzéieren, a gläichzäiteg d’Bildungschance fir eis Schüler esou wäit wéi méiglech oprecht z’erhalen.

Sou kann ee sech d’Fro stellen, ob et net sënnvoll wär, zumindest fir déi iewescht Klassen (ab 4e) eng Zäit laang op Distanzunterrecht zréckzegräifen. Och e System mat alternéierenden A/B -Gruppe kann hëllefen, d’Zuel vu Kontakter an der Schoul ze reduzéieren. Fir de Besoine vun deenen ënnerschiddleche Klasse gerecht ze ginn, si flexibel an individuell Léisunge gefuerdert.Sou ass et beispillsweis firSchüler vun héije Klasse mat grousser Schülerunzuel aus dem Secondaire classique a général sécherlech méi ubruecht a méi liicht ëmsetzbar, op Distanz ënnerriicht ze ginn, wéi fir Léierbouwen a Léiermeedercher aus der Beruffsausbildung, déi oft zu vill manner an enger Klass beienee sinn a fir d’Erléiere vun hirem Handwierk zwéngend op Präsenzunterrecht ugewise sinn.Natierlech stellensech an deem Kontext dann och Froen zur Bewäertung, ma an där aktueller Situatiounhuet d’Gesondheet vun de Schüler, den Enseignanten an hire Familljenabsolut Prioritéit.

Nëmmen andeems elo direkt, ouni nach weider wäertvoll Zäit ze verléieren, resolut duerchgegraff gëtt, kann nach verhënnert ginn, dass zu engem spéideren Zäitpunkt nach vill méi drastesch Restriktioune wäerte mussen ergraff ginn, déi eis Schüler erëm wärend Wochen a Méint komplett vun der Schoul géifen ausschléissen a si op all Form vu soziale Kontakter misste verzichten.

Fir de Comité vun der FÉDUSE/Enseignement-CGFP steet jiddefalls ausser Fro, dass déi aktuell Kris nëmmen duerch een entschlossentHandele vun deene politesch Verantwortlechen am Zesummewierke mat allen Acteure vum Terrain ka bewältegt ginn. Grad dofir ass et besonnesch schockant, dass d’FÉDUSE/Enseignement-CGFP als national representativ Gewerkschaft fir den Enseignement secondaire am lafende Schouljoer bis ewell nach zu kengem Moment vum Educatiounsminister op iergend eng Aart a Weis agebonne gouf!De Comité vun der FÉDUSE/Enseignement-CGFP







Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.