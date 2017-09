(ps) - Die Lehrergewerkschaft Apess stellt sich neu auf. Bei einer außerordentlichen Generalversammlung am Donnerstagabend im Parc-Hôtel Alvisse in Dommeldingen wurde die Spitze des Exekutivbüros komplett neu gewählt. Von den rund 1 300 Mitgliedern nahmen 225 Delegierte an der Sitzung teil.



Der Mathematiklehrer des „Lycée de Garçons de Luxembourg“, André Berns, wird neuer Präsident. Er erhielt 125 Stimmen gegenüber Daniel Reding mit 97 Stimmen. Neuer Vize-Präsident wird Marco Breyer (118 Stimmen) und löst Alain Kieffer (104) ab. Generalsekretär wird Patrick Beil (118 Stimmen) vor Eric Bruch (104 Stimmen). Auch die Aufgabe des Kassierers wurde neu besetzt: Gilles Everling konnte sich mit 113 Stimmen knapp vor Pascal Zeihen 108 Stimmen durchsetzen.



Juristischer Streit



Es ist das vorläufige Ende eines langen internen Richtungsstreiks innerhalb der Gewerkschaft. Hintergrund war das 2014/15 mit dem Bildungsministerium ausgehandelte Abkommen über die Sparpläne im Sekundärschulwesen. Das damalige Exekutivkomitee (Daniel Reding, Alain Kieffer, Eric Bruch und Pascal Zeihen) war zusammen mit den Gewerkschaften Féduse und SEW maßgeblich an der Ausarbeitung des Abkommens beteiligt.



Teile der Apess, darunter die vier neuen Exekutivmitglieder, lehnten das Sparabkommen strikt ab. Berns leitete zusammen mit anderen Lehrervertretern auf privater Basis gerichtliche Schritte gegen das Abkommen ein - und später auch gegen die elektronischen Wahlen der Apess am 25. März 2016. Seither galt die Apess-Führung als nicht handlungsfähig.

„Langwieriges Trauerspiels“



Der scheidende Generalsekretär Eric Bruch gratuliert der neuen Mannschaft und nennt die Wahl „ein halbwegs versöhnliches Ende eines langwierigen Trauerspiels.“ Bruch bedauert den innergewerkschaftlichen Kampf der vergangenen Jahre, der vor allem dazu geführt habe, den Ruf der Gewerkschaft und der Lehrerschaft nachhaltig zu ruinieren.



Es gebe seit Jahren ein latentes Frustrationspotenzial bei der Lehrerschaft, das vom neuen Exekutivkomitee geschickt gegen die alte Spitze gerichtet wurde. Bruch hat seine Konsequenzen aus der Wahlniederlage gezogen und seine Apess-Mitgliedschaft gekündigt. Das neue Exekutivkomitee war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.