Lehrerausbildung: Neues Aufnahmeverfahren an der Uni

Michèle GANTENBEIN Die Uni Luxemburg nimmt jedes Jahr mehr Lehramtsstudenten auf als Lehrer herauskommen. Dieses Jahr wurden 110 Kandidaten aufgenommen, 56 haben ihre Ausbildung abgeschlossen.

Die Uni Luxemburg nimmt jedes Jahr mehr Lehramtsstudenten auf, als Lehrer herauskommen. Grund hierfür sind Verlängerungen der Studienzeit, aber auch Abgänge vor dem Ende des Studiums. Dieses Jahr haben 56 Lehramtsstudenten das Studium erfolgreich abgeschlossen. In den vier Jahren davor waren es im Schnitt etwa 60 Abgänger. 17 Kandidaten haben 2019/20 ihr Lehramtsstudium aufgegeben.

Lehrermangel: Eine neue Lösung muss her Zum dritten Mal in Folge muss das Bildungsministerium mehr als die Hälfte der Grundschullehrerposten mit Quereinsteigern besetzen.

Von den 56 diplomierten Lehrern sind 44 direkt in den Beruf eingestiegen. Viele hängen lieber noch ein Masterstudium dran und steigen erst später in den Beruf ein. Wie auch immer, die Anzahl an in Luxemburg diplomierten Lehrern reicht bei Weitem nicht aus, um den Bedarf an gut ausgebildeten Pädagogen zu decken.

Dieses Jahr war alles noch ein bisschen anders als sonst. 269 Kandidaten haben sich um einen Studienplatz beworben. Die Uni hat 111 Kandidaten angenommen. 110 haben sich im Studiengang eingeschrieben. Allerdings fand dieses Jahr kein Zulassungsexamen im herkömmlichen Sinne statt. Die Zulassungsprozedur musste wegen der Corona-Krise geändert werden.

Die Kandidaten mussten ihre Sekundarschulnoten in den Fächern Deutsch, Französisch, Mathematik und Naturwissenschaften (4e bis 1re) und ein Motivationsschreiben in deutscher und französischer Sprache einreichen sowie einen Online-Fragebogen ausfüllen und begründen, warum sie den Lehrerberuf ergreifen wollen.

Seit einigen Jahren muss die Uni auch Kandidaten mit Teilschwächen, vor allem in den Sprachen, aufnehmen. In den Jahren 2015/16 bis 2017/18 waren das im Schnitt 18 Kandidaten. 2018/19 jedoch, als die Uni 132 Studenten aufnahm, wiesen 55 von ihnen (42 Prozent) Defizite auf. Sie erhielten eine „admission conditionnelle“ und mussten Nachhilfekurse besuchen, um ihre Defizite aufzuarbeiten.

Weil dieses Jahr kein reguläres Zulassungsexamen stattfand, wurden auch keine Kandidaten mit einer „admission conditionnelle“ aufgenommen. Wie die Uni am Montag auf Nachfrage erklärt, ist auch nicht vorgesehen, die Kompetenzen nachträglich zu prüfen, wenn die sanitären Bedingungen dies wieder zulassen. Das sei nicht messbar, weil kein Examen stattgefunden habe, so die Uni in ihrer Antwort.

Die diesjährige Zulassungsprozedur soll eine Ausnahme bleiben. Sobald die sanitären Bedingungen ein reguläres Examen erlauben, wird die Uni wieder zur alten Prozedur zurückkehren.









