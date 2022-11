Das Datum der Chamberwahlen steht definitiv fest.

2023

Legislativwahlen werden am 8. Oktober abgehalten

Das Datum der Chamberwahlen steht definitiv fest.

(TJ) - Die Legislativwahlen im kommenden Jahr finden am Sonntag, 8. Oktober statt. Dies teilt das Staatsministerium am Mittwoch per Schreiben mit. Im Rahmen dieser Wahl bestimmt die wahlberechtigte Bevölkerung des Landes die Zusammensetzung der künftigen Chamber. Ob Premier Bettel es auch ein drittes Mal schaffen wird, eine Regierungsmannschaft um sich aufzustellen, muss sich zeigen. Im Interview hatte er vor Kurzem seine Bereitschaft dazu bekundet.

Die Wähler werden - so will es das Wahlgesetz - mindestens fünf Tage vor den Wahlen zur Stimmabgabe aufgerufen. In Luxemburg ist der Urnengang gesetzlich vorgeschrieben, wer also nicht wählen geht, macht sich strafbar.

