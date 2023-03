Die Petition Nr. 2569 hat innerhalb von nur zwei Tagen bereits rund 6.500 Unterschriften gesammelt – und das zwei Tage vor der anstehenden Tripartite.

Ledige sollen weniger Steuern zahlen: Petition erreicht Quorum

Die Petition Nr. 2569 hat innerhalb von nur zwei Tagen bereits rund 6.500 Unterschriften gesammelt – und das zwei Tage vor der anstehenden Tripartite.

(FJ) Sie ist aktueller denn je. Zwei Tage vor der Tripartite hat die Petition Nummer 2596 mit rund 6.500 Unterschriften das notwendige Quorum erreicht und soll nun im Rahmen einer öffentlichen Anhörung im Parlament thematisiert werden. Anliegen der Petition ist, die Steuerlast für Ledige zu reduzieren. Der Petitionär gab in seiner Erklärung zu verstehen, dass Ledige mit „genau so vielen, wenn nicht sogar mehr Ausgaben“ konfrontiert werden. In Zeiten steigender Inflation würde eine Reform der Steuerklasse 1 die Menschen dementsprechend entlasten.

Immer wieder wird die Steuerfrage in den vergangenen Wochen auf politischer Ebene thematisiert. Während Finanzministerin Yuriko Backes (DP) in einem Radiointerview vor zwei Wochen eine mögliche Anpassung der Steuertabelle an die Inflation als „unverantwortlich“ bezeichnet hatte, drängte LSAP-Politikerin Francine Closener vorige Woche die Regierungspartner darauf, die Steuerfrage noch vor den Wahlen zu lösen. Dies, um eine zukünftige Zusammenarbeit nach den Nationalwahlen nicht zu gefährden.

Im Rahmen der bilateralen Gespräche hinsichtlich der Tripartite am Freitag hatten die Gewerkschaften diese Woche zudem ebenso der Regierung ihre Forderung vorgelegt, die Steuertabelle an die Inflation anpassen zu wollen. Die Frage nach steuerlichen Entlastungen könnte somit zum Knackpunkt der Tripartite-Verhandlungen werden.

