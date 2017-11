(ps) - Die Zahlen sind ernüchternd: Schätzungen zufolge werden in der Europäischen Union pro Jahr 88 Millionen Tonnen Lebensmittel verschwendet. Dies entspricht umgerechnet einer Menge von 173 Kilogramm pro Person. Während die EU in ihrem Modell von einem Verbrauch von 175 Kilogramm pro Person in Luxemburg ausgeht, präsentiert das Umweltministerium andere Zahlen: Im Zusammenhang mit dem neuen Abfallbeseitigungsplan spricht das Ministerium von 124 Kilogramm pro Kopf.



Fakt ist, dass die Zahlen definitiv zu hoch sind. „Wir müssen die Lebensmittelverschwendung weiter bekämpfen – und zwar deutlich“, sagte Carole Dieschbourg am Montag bei der Vorstellung des Aktionsplans. Bis 2022 will man die Zahl um 56 kg pro Person verringern, so das offizielle Ziel.



Auch die CSV hat das Problem der Lebensmittelverschwendung erkannt: Bereits 2016 habe man eine Orientierungsdebatte angefragt, mit anschließendem Bericht, so Generalsekretär Laurent Zeimet. Etwa anderthalb Jahre später fand nun gestern die Debatte statt, an der mehrere Chamberkommissionen teilnahmen. Mit dabei auch Vertreter der Exekutive: Landwirtschaft-, Weinbau- und Verbraucherschutzminister Fernand Etgen, Umweltministerin Carole Dieschbourg und Gesundheitsministerin Lydia Mutsch.



Brauchen wir ein Gesetz gegen die Verschwendung von Lebensmitteln?

Unter Parlamentariern und Ministern scheint Konsens zu herrschen, dass Regierung und Abgeordnetenkammer das Problem der Lebensmittelverschwendung weiter gemeinsam angehen müssen. Die Regierungsparteien wollen dabei vor allem weiter auf eine übergreifende Politik von Prävention und Sensibilisierungskampagnen setzen, sind aber der Überzeugung, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen aktuell reichen.



Auch die CSV schließt sich dieser Sichtweise an, glaubt aber, dass man gegebenenfalls auch noch mit weiteren Gesetzen eingreifen müsste. Allerdings: „In den vergangenen zwölf Monaten wurde das Thema richtig angegangen“, so Generalsekretär Zeimet. Es gelte nun jedoch nicht, sich auszuruhen, sondern weiter konsequent an einer Reduktion der Verschwendung zu arbeiten.



Die meisten füllen jede Woche pro forma ihren Einkaufswagen, ohne jedoch darauf zu achten, was sich noch im Kühlschrank befindet.“

Henri Kox, der Präsident der Umweltkommission der Chamber, sieht vor allem noch viel Bedarf beim Konsumverhalten der Verbraucher. „Die Menschen kaufen zu viel, um nachher zu viel wegzuwerfen“, so der Abgeordnete von Déi Gréng. Denn 72 Prozent der Lebensmittelverschwendung gehen auf das Konto von Privathaushalten. Es sei „erschreckend“, was sich alles an guten und haltbaren Lebensmitteln in den Mülltonnen befinden würde. „Die meisten füllen jede Woche pro forma ihren Einkaufswagen, ohne jedoch darauf zu achten. was sich noch im Kühlschrank befindet.“ Es gelte hier, einen „Mentalitätswandel“ zu erreichen, so die ökologische Argumentation von Kox.



Natürlich komme der hohe Konsum auch der Wirtschaft zugute – allerdings: „Wenn wir den Klimawandel ernst nehmen, dann müssen wir ressourcenschonender produzieren und konsumieren.“ Ein weiterer Ansatzpunkt sei das Mindesthaltbarkeitsdatum von Lebensmitteln. Viele Verbraucher würden die Datumsangabe falsch lesen und Lebensmittel wegwerfen, obwohl sie noch essbar seien. Verbraucher müssten besser aufgeklärt werden. Und vielleicht müsse das Datum für bestimmte Lebensmittel ganz abgeschafft werden.