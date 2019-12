Lebendige Sprache

Der Einsatz für das Luxemburgische darf keine Angelegenheit von links oder rechts sein. Ein Flaschenhals bleibt die Aus- und Weiterbildung.

Was haben Kinder- und Tierrechte, Klimaschutz und die luxemburgische Sprache gemeinsam? Sie alle stehen ganz oben in der Liste jener politisch konsensfähigen Ziele, die demnächst per Verfassungsreform in den Rang eines Staatsziels erhoben werden sollen.

Es wäre eine überfällige Anerkennung für die luxemburgische Sprache, die nach wie vor als gefährdet gilt, vom tatsächlichen Verschwinden jedoch weiter entfernt scheint als je zuvor in ihrer sehr jungen Geschichte ...