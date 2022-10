Das Parlament verabschiedete am Donnerstag einstimmig das 31. Covidgesetz. Die Isolationsdauer wird von sieben auf vier Tage gesenkt.

31. Covid-Gesetz

"Leben mit dem Virus ist Teil der Normalität"

Michèle GANTENBEIN Das Parlament verabschiedete am Donnerstag einstimmig das 31. Covidgesetz. Die Isolationsdauer wird von sieben auf vier Tage gesenkt.

Dreieinhalb Monate liegt die Abstimmung über das aktuelle Covid-Gesetz zurück. Damals stimmte das Parlament einstimmig trotz steigender Infektionszahlen für die Abschaffung der 3G-Regel in den Krankenhäusern und Pflegeheimen und die Reduzierung der Isolationsdauer von zehn auf sieben Tage. Ausschlaggebend für die Lockerungen war die stabile Situation in den Krankenhäusern.

„Im Moment steht die Impfpflicht nicht zur Diskussion“ Die öffentliche Anhörung über die Petition gegen die obligatorische Impfung für Personen über 50 war lediglich eine Formsache.

An dieser stabilen Lage hat sich trotz der aktuellen Herbstwelle mit den steigenden Infektionszahlen nichts geändert. Laut Berichterstatter Mars Di Bartolomeo (LSAP) ist die Zahl der Neuinfektionen in der Woche des 3. Oktober 2022 im Vergleich zur Vorwoche von 2.324 auf 3.004 und die Zahl der Covid-Patienten im Krankenhaus von 14 auf 26 gestiegen. Eine Person lag auf der Intensivstation.

Keine Krankenhausüberlastung zu befürchten

Eine Überlastung der Krankenhäuser ist laut den Prognosen der Uni Luxemburg auch in den kommenden Wochen nicht zu befürchten, sodass kein Grund für neue Restriktionen vorliegt und es zu weiteren Lockerungen kommen wird. Die Isolationsdauer wird weiter reduziert, von sieben auf vier Tage, wobei die Isolation nicht zwingend zu Hause stattfinden muss. Das Contact Tracing wird eingestellt, „außer in Alten- und Pflegeheimen im Falle von Clustern“, wie Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am Donnerstag im Parlament unterstrich. Die Zwangseinweisung (confinement forcé) wird aus dem Gesetz gestrichen.

„Wir haben das Virus als Teil unserer neuen Normalität akzeptiert“, sagte DP-Fraktionschef Gilles Baum. Er begrüßte die Reduzierung der Isolationsdauer auf vier Tage. Das entschärfe den Personalmangel in den Betrieben, ganz besonders im Horeca-Sektor. Baum appellierte an die Bevölkerung sich impfen oder boostern zu lassen und so dafür zu sorgen, dass die Hospitalisierungsrate weiter niedrig bleibt.

Die Reduzierung der Isolationsdauer von sieben auf vier Tage kommt Betrieben zugute, die mit Personalmangel zu kämpfen haben. Das ist besonders im Horeca-Sektor der Fall, sagt DP-Fraktionschef Gilles Baum. Foto: Shutterstock

Die grüne Fraktionschefin Josée Lorsché begrüßte, dass die Maskenpflicht in den Krankenhäusern und Pflegeheimen aufrechterhalten bleibt. Wie Gilles Baum und LSAP-Fraktionschef Yves Cruchten appellierte auch sie an die Bevölkerung, „dort, wo viele Menschen zusammenkommen“, etwa im öffentlichen Transport, freiwillig Masken zu tragen.

Die Zwangshospitalisierung ist weder konform zu unserer Verfassung, noch zur internationalen Menschenrechtskonvention. Josée Lorsché, grüne Fraktionschefin

Weiter begrüßte Lorsché, dass die Zwangseinweisung, die ins erste Covid-Gesetz eingeschrieben worden war, nun aus dem Gesetz gestrichen wird. Das ändere aber nichts daran, dass laut dem Gesetz über die Organisation der Gesundheitsdirektion der Direktor der Santé weiterhin Zwangshospitalisierungen verordnen könne. „Bereits im Juni 2020 waren wir uns parteiübergreifend einig, dass eine solche Maßnahme nicht in eine moderne und humane Gesetzgebung gehört“, sagte Lorsché. „Sie ist weder konform zu unserer Verfassung noch zu Artikel 5 der internationalen Menschenrechtskonvention.“ Das Parlament hatte damals eine Motion verabschiedet, in der die Regierung aufgefordert worden war, das Gesetz zu ändern und die Zwangshospitalisierung abzuschaffen. Laut Paulette Lenert wurde die Zwangseinweisung während der Pandemie kein einziges Mal angewendet. Sie kündigte an, zusammen mit dem Justizministerium eine Arbeitsgruppe zur Überarbeitung des Gesundheitsdirektionsgesetzes einzusetzen.

Für uns ist es inakzeptabel, dass die Impfpflicht immer noch nicht vom Tisch ist. Jeff Engelen, ADR

ADR-Sprecher Jeff Engelen begrüßte die Lockerungen im neuen Covid-Gesetz, forderte aber, „alles aufzuarbeiten, was in der Covid-Krise richtig und falsch gelaufen ist“. Zudem müsse die Regierung sich dazu engagieren, dass die Freiheitsrechte (arbeiten gehen, an kulturellen Events teilnehmen usw.) von Ungeimpften nie wieder eingeschränkt werden. Für Engelen ist es darüber hinaus inakzeptabel, „dass die Impfpflicht immer noch nicht vom Tisch ist“. Er könne nicht verstehen, warum die Regierung weiterhin an der Impfpflicht festhalte, „wo sie sich doch in keinem Land in Europa durchsetzen konnte“. Sollte die Regierung einen Gesetzentwurf einbringen, werde die ADR Widerstand leisten.

Marc Goergen (Piraten) unterstrich die Wichtigkeit der Impfung und begrüßte, dass alle Alterskategorien Zugang zu einer Booster-Impfung haben.

Ein Pandemiegesetz wäre eher angebracht als ein Impfpflichtgesetz. Nathalie Oberweis, Déi Lénk

Nathalie Oberweis (Déi Lénk) bemängelte, dass die Maßnahmen, die in der Vergangenheit beschlossen wurden, oft nicht wissenschaftlich untermauert und zum Teil unnötig gewesen seien, wie beispielsweise die 2G-Regel. Ferner stellte sie fest, dass das Gesundheitssystem in Luxemburg nicht resilienter geworden sei. Sie nahm Bezug auf die Forderungen der Krankenpflegervereinigung ANIL und forderte eine Ausbildungsstrategie im Bereich der Gesundheitsberufe, um dem Personalmangel entgegenzuwirken. Oberweis forderte - mit Blick auf die Zukunft - ein Pandemiegesetz. „Ein Pandemiegesetz wäre eher angebracht als ein Impfpflichtgesetz“, fand Oberweis.

Die kürzeste Ansprache hielt CSV-Sprecher Max Hengel, der sich für die Änderungen aussprach und hoffte, dass „wir nicht mehr darauf zurückkommen müssen“.



Impfkampagne geht weiter

Paulette Lenert riet wie einige ihrer Vorredner dazu, weiterhin vorsichtig zu bleiben und die bekannten Schutzmaßnahmen (Maske, Distanz, Hygiene) besonders im Falle von großen Menschenansammlungen anzuwenden und vor dem Zusammentreffen mit vulnerablen Personen einen Selbsttest zu machen.

„Zu einem Impfzwang wird es mit dieser Regierung nie kommen“ Premier Xavier Bettel erklärte am Mittwoch, warum eine Impfpflicht jetzt keinen Sinn macht und trotzdem an einem Gesetzestext gearbeitet wird.

Man werde die Impfkampagne weiterführen und versuchen, Ungeimpfte von der Impfung zu überzeugen, sagte Lenert. Mars Di Bartolomeo zufolge haben von den über 60-Jährigen 84,3 Prozent einen ersten Booster erhalten, aber nur 37,4 Prozent hätten sich ein zweites Mal boostern lassen.

Auf die Frage der ADR nach Statistiken zu Impfschäden durch eine Covid-19-Impfung und nach Anweisungen der Santé an die Krankenhäuser (Palliativstationen), erklärte Lenert, dass ihr kein Fall von Impfschaden im Zusammenhang mit einer Covid-Impfung bekannt sei. Die Santé habe keine Instruktionen an die Krankenhäuser herausgegeben. Es stehe den Häusern frei, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die sie für nötig erachten.

Das 31. Covid-Gesetz wurde einstimmig verabschiedet und läuft Ende März 2023 aus. Anpassungen sind möglich, wenn sich die Situation zwischenzeitlich verschärfen sollte.



