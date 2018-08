Le roi est nu

La démission de Nicolas Hulot montre que la France n'a pas accédé à une écologie politique. Pour Macron ce départ est un camouflet.

Nicolas Hulot avait avalé maintes couleuvres au sein du gouvernement Macron, et pouvait agacer par son expression aigrie de ministre brimé et contrarié, sans cesse hésitant quant à sa volonté de persévérer. Hulot désormais est soulagé et, libre, ne ravalera plus ses frustrations et ressentiments.



Sa délivrance cependant, sa fracassante démission, est calamiteuse pour le président: alors qu'il est plombé encore par l'affaire Benalla, surfaite certes mais pernicieuse pour sa crédibilité, et alors que s'emballe sa chute dans les sondages, Emmanuel Macron se voit infliger là, par ce départ ex abrupto, le plus cinglant camouflet de son quinquennat ...