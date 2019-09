Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se bat pour sa survie politique, et prend tous les risques pour se maintenir au pouvoir.

Editorial Politik 3 Min.

Le pouvoir à tout prix

Gaston CARRE

Israël vote, et c'est avec une attention inquiète que l'on se penchera, aujourd'hui, sur l'issue de ces législatives par quoi Benjamin Netanyahu une nouvelle fois s'expose au verdict de l'électorat. Nombreux et cruciaux en effet sont les enjeux de cette consultation, de la destinée personnelle du Premier ministre aux tumultes qui ces jours-ci se déploient du Proche-Orient au Golfe persique, en passant par le devenir de la société israélienne et, bien sûr, la querelle israélo-palestinienne.

La donne personnelle d'abord. Netanyahu est dans le collimateur de la justice pour corruption, fraude et abus de confiance. L'homme se bat pour sa survie, sachant qu'une défaite de son parti, le Likoud, pourrait mener le pouvoir nouveau à lever l'immunité qui pour l'heure le protège. «Bibi» veut se maintenir aux commandes, coûte que coûte, et n'hésite pas à infléchir son profil politique et son action géostratégique au gré de cette ambition. Sur le plan national, le Premier ministre a radicalisé son positionnement sur la droite de l'échiquier, se complaît dans l'outrance populiste et jette de l'huile sur le feu déjà ardent du ressentiment palestinien.



La donne sociétale ensuite. Ces élections, en forme de référendum pour ou contre Netanyahu, ont lieu alors qu'Israël en tant qu'Etat plus que jamais s'interroge sur ses fondements et sa vocation. Or la société israélienne est divisée : l'inquiétude quant à sa propre pérennité l'incline à se cabrer sur ses singularités, à miser encore sur un Premier ministre qui ne cesse de jouer une judéité exclusive contre une laïcité ouverte, fût-ce par appui sur les éléments les plus résolument orthodoxes de la collectivité.

La donne territoriale. Le Premier ministre, on le sait, a échaudé la confrontation électorale en annonçant, il y a quelques jours, qu'en cas de victoire de son parti il annexerait la vallée du Jourdain. Certes, une telle «annexion» n'est pas de nature à empirer de beaucoup les conditions de vie des Palestiniens dans la région, qui déjà vivent sous le joug des contrôles qu'induit son statut administratif de zone C en Cisjordanie. Il n'empêche: la provocation est de taille, résumée en ces termes par Jean Asselborn qui au lendemain de l'annonce déclarait que celle-ci «va contre le droit international et les résolutions des Nations Unies. Si cette annonce était mise en œuvre, cela signifierait la fin du processus de paix et des efforts visant à régler le conflit israélo-palestinien sur la base de la solution à deux États.»

Reste la donne internationale. Elle était «chaude» déjà, cette donne, avec l'affaire irano-occidentale des tankers arraisonnés. Elle est devenue cuisante le week-end dernier avec la mise à feu d'installations pétrolières en Arabie saoudite, par des Houthis téléguidés par leurs parrains iraniens dans leur guerre contre le royaume wahhabite. Or Netanyahu surprend le monde, depuis des mois, par le rapprochement qu'il opère entre Israël et l'Arabie, coalisés dans une même exécration de l'Iran. C'est cette animosité à pôles multiples qui ces jours-ci inquiète, en regard d'une coalition arabo-israélienne qui, sous parapluie américain, voudrait montrer au monde ce dont elle est capable et, en face, un Iran qui face à cette menace pourrait fournir une démonstration de sa propre puissance de feu.