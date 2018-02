En traitant le Premier ministre hongrois de «dictateur», Jean Asselborn réitère son anti-diplomatie de l'attaque explicite. Sa méthode est risquée, mais elle est nécessaire.

Le paradoxe Asselborn

Par Gaston Carré



La diplomatie est un art très feutré, qui s'exerce dans la soie de l'euphémisme et les murmures du non-dit. Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères, en déjoue les codes et dit ce qu'il pense, posant les pieds dans le plat en ce métier qui exige que l'on tourne autour du pot. Il sait, ce faisant, que sa méthode de flingueur contribue au capital de sympathie dont il peut se prévaloir intra muros. Il sait, aussi, qu'il endosse auprès de ses collègues européens le rôle du hussard utile, qui dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. Il sait, enfin, que la sortie de route est un luxe qu'il peut se permettre, en dernière ligne d'un parcours qui l'a doté d'un cuir aussi épais que la selle de son vélo.



S'insurgeant contre le Premier ministre hongrois, qui prétend brider le travail des ONG au service des migrants, Jean Asselborn laisse entendre qu'il faut priver la Hongrie de sa légitimité communautaire et qualifie Viktor Orban de «dictateur» – le franc-parler comme réfutation de la diplomatie, et cette réfutation comme éthique du parler-vrai. Gardons-nous toutefois d'applaudir trop vite cette crâne impétuosité, car au jeu des nations comme à la course l'attaque frontale n'est pas sans risque.



Tendre le fouet aux tribuns



Car les tribuns qui ces temps-ci poussent l'Europe à l'extrême de la droite se nourrissent précisément de l'aversion qu'ils produisent et des mises au pilori qu'ils déclenchent. Traiter Orban de dictateur, c'est lui tendre le fouet grâce auquel il séduit son électorat, en cinglant l'Europe et ses «diktats», le politiquement correct et une bienséance dont la problématique migratoire plus que toute autre a montré les limites dans les opinions publiques. C'est ignorer, en d’autres termes, la dynamique perverse des pensées d'extrême droite, qui recyclent à leur avantage tout ce qui s'affirme à leur encontre.



Cela étant dit, il faut rappeler que la problématique migratoire n'est pas, pour Asselborn, un enjeu théorique. Il revient de Libye, dont il a vu les camps de détention, il revient du Niger, où il a visité un centre de transit. Il a rencontré les miséreux qui les peuplent, il a entendu leurs récits et, surtout, il a vu ce que le regard de ces gens porte, cette expression face à quoi le mot détresse est trop faible. Or Asselborn, quelle que soit l'épaisseur de son cuir, possède cette sensibilité qui le pousse à privilégier le facteur humain sur toute autre considération: l’Europe ne peut tolérer ce que vivent ces gens-là, les rejeter est abject et tant pis s'il y a une forme de manichéisme dans cette façon d'opposer la passion humanitaire à la raison politique.



Les mots pour le dire



On pourrait disserter ici sur la question de savoir si cette sensibilité, qui certes fait la vertu des hommes, est bien ce que l’on attend d’un politique. On pourrait, par ailleurs, se demander si l'Europe possède encore les moyens de ses prétentions morales. Le fait est que l'ambition de l'Union est fondée sur un «système de valeurs». Si l'Europe se réclame d'une éthique, et si les mots ont un sens, alors celle-ci est foncièrement incompatible avec une politique qui veut entraver l'aide aux migrants. Si l'Union entend la défendre, cette éthique, alors il faut, en effet, barrer la route de ceux qui l'insultent.



Enfin, si l'on considère que Viktor Orban est incompatible avec ce que l'Europe défend, si l’on considère comme nuisible à ce qui nous est cher un homme qui dénonce l’«islamisation» de l’Europe et tient l’altérité pour une forme de pathologie, alors il est juste et bon de le dire, en toutes lettres et au diable la diplomatie.