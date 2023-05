LCGB stellt Aktionsprogramm zu den Sozialwahlen vor

Das Aktionsprogramm des LCGB für die Sozialwahlen fußt auf acht Werten und steht unter dem Motto „Morgen einen Schritt voraus“. Gewählt wird im März 2024.

Das Aktionsprogramm des LCGB für die Sozialwahlen fußt auf acht Werten und steht unter dem Motto „Morgen einen Schritt voraus“. Gewählt wird im März 2024.

(mas) - Wenn die Bürger dieser Tage an Wahlen denken, kommen ihnen wohl die Gemeinderatswahlen vom 11. Juni und die Chamberwahlen vom 8. Oktober in den Sinn. Beim LCGB ist man gedanklich schon auf die Sozialwahlen eingestellt. In zehn Monaten werden die Delegierten in den Unternehmen neu gewählt.

Am Mittwoch, zwei Tage nach der gut besuchten 1.-Mai-Feier in Remich, stellte die Gewerkschaftsspitze ihren fast 500 Delegierten ihr Aktionsprogramm für die Sozialwahlen vor, das auf acht Werten gründet und unter dem Motto „Morgen einen Schritt voraus“ steht. Dies bedeute, die Entwicklung der Arbeitswelt vorherzusehen, ständig innovativ zu bleiben, um Arbeitsplätze und soziale Errungenschaften zu schützen sowie wirksame Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft zu entwickeln, heißt es dazu in einer Stellungnahme.

Konkret wirbt der Christliche Gewerkschaftsbund in seinem Aktionsprogramm dafür, „Beschäftigten aller Branchen innovative Lösungen für eine menschliche und soziale Digitalisierung“ und „effiziente Lösungen, um die Kaufkraft der Beschäftigten aller Branchen zu stärken“ zu bieten.

Der LCGB will sich dafür einsetzen, „Werte wie soziale Gerechtigkeit, Solidarität und Verantwortung im Interesse aller Beschäftigten zu verteidigen“ und will „effiziente Lösungen, um die berufliche Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten aller Branchen anzupassen und weiterzuentwickeln“ und „für eine bessere Arbeitszeitgestaltung“.

Großgeschrieben wird darüber hinaus die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz; in der Gesundheitspolitik plädiert der LCGB für ein „gerechtes und innovatives Gesundheitssystem“.

