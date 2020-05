Präsident Patrick Dury fordert in seiner Rede zum 1. Mai weitere Maßnahmen, um die Beschäftigten vor den negativen Folgen der Krise zu schützen.

LCGB: Kurzarbeit muss verlängert werden

Maikranz und Musikkapelle waren gestern. In diesem Jahr sind die Maikundgebungen virtueller Natur. Auch LCGB-Chef Patrick Dury musste seine Botschaft zum Tag der Arbeit diesmal per Video unter die Leute bringen.

Für ihn gibt es in Corona-Zeiten zwei Prioritäten: Die Gesundheit der Beschäftigten und die Absicherung ihrer Existenz in der sich anbahnenden Wirtschaftskrise. Die ersten Vorboten zeichnen sich bereits ab, erklärte Dury in seiner Video-Ansprache und verwies auf den rasanten Anstieg der Arbeitslosenzahlen nach dem Lockdown. Die Arbeitslosigkeit werde aller Voraussicht nach weiter steigen, denn eine ganze Reihe von Betrieben werde die Krise nicht überleben, warnte der Gewerkschaftler.

Kurzarbeit muss verlängert werden

Da er befürchtet, dass die sanitäre und die wirtschaftliche Krise am Ende zu einer soziale Krise werden könnten, erhebt der Vorsitzende eine Reihe von Forderungen: „Die Regierung muss die Kurzarbeiterregelung ausbauen, verbessern und über das Ende der sanitären Krise hinaus verlängern“, so Dury. Es müsse unbedingt verhindert werden, dass es zu Entlassungen kommt. Vor allem aber fordert der LCGB, dass die Entschädigung für die Betroffenen auf 90 Prozent ihres Einkommens angehoben wird und dies bis zu einer Obergrenze in Höhe von fünf mal den Mindestlohn.

Dury will zudem erreichen, dass Beschäftigte, deren Betrieb infolge der Krise Konkurs anmelden muss, sofort Arbeitslosengeld erhalten. Sinnvoll wäre auch die Einsetzung einer Cellule de reclassement. Arbeitnehmer, die ihren Job verlieren, könnten so aufgefangen werden und an andere Unternehmen weitervermittelt werden: „Die Betroffenen könnten vor den negativen Auswirkungen der Arbeitslosigkeit bewahrt werden.“ Vor allem aber könnte verhindert werden, dass sie in die Langzeitarbeitslosigkeit abrutschen.

Eine andere Möglichkeit, um die Folgen der Krise abzufedern, sieht Dury in Arbeiten im öffentlichem Interesse. Der Gewerkschafter ging in seiner Rede zudem erneut auf die 78-Wochenregelung im Krankheitsfall ein, die seiner Meinung nach dem Ende der Krise nicht wieder in Kraft gesetzt werden darf. „Wer krank ist, darf sich nicht auch noch Sorgen um seine Existenz machen müssen“, so Patrick Dury.

Der LCGB-Vorsitzende forderte in seiner Rede zum Tag der Arbeit ferner, dass der Mindestlohn noch einmal angepasst wird. Die sanitäre Krise habe gezeigt, wie wichtig einige Berufszweige sind, in denen viele Beschäftigten für sehr geringe Löhne arbeiten: „Der soziale Mindestlohn muss angehoben werden, damit die Arbeitnehmer endlich über ein Einkommen verfügen können, das deutlich über der Armutsgrenze liegt.“

Die Krise habe auch der Digitalisierung auf die Sprünge geholfen. Daher fordert der LCGB-Chef, dass das Arbeitsrecht an die neue Realität angepasst wird und dass vor allem für die Grenzgänger realistische Regeln in Bezug auf die Besteuerung geschaffen werden.

Sozialdialog stärken

Die Arbeitgeber forderte Dury auf, den Sozialdialog zu stärken, etwa durch eine „verbesserte und progressive Kollektivvertragspolitik“, damit die Arbeitsplätze dauerhaft abgesichert werden können. Das Patronat dürfe die Krise nicht zum Anlass nehmen, um die Arbeitszeiten zu verlängern, oder Errungenschaften wie den Kollektivurlaub in der Baubranche zu unterlaufen. Ganz allgemein gelte es zu verhindern, dass die Arbeitnehmer die Hauptlast der Krise zu tragen hätten.

Patrick Dury sieht aber auch Chancen in der Krise. Neue Maßnahmen zum Vorteil der Arbeitnehmer könnten ausgearbeitet werden, die, falls sie sich als tragfähig erweisen, „die künftige Funktionsweise der Gesellschaft und der Arbeitswelt verbessern werden“. Um die Krise zu meistern, müssten alle mitarbeiten: „Der LCGB fordert eine solidarische Anstrengung der gesamten Bevölkerung. Wir brauchen mehr soziale Gerechtigkeit, um gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen“, so Patrick Dury zum Schluss einer Video-Botschaft.

