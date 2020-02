LCGB: Gesundheitssystem kränkelt

Der christliche Gewerkschaftsbund kritisiert, dass viele Behörden die Versicherten eher als Störfalle anstatt als Kunden sehen.

Marc HOSCHEID

Auf der Pressekonferenz des christlichen Gewerkschaftsbundes LCGB prangerte Christophe Knebeler, beigeordneter Generalsekretär und verantwortlich für Sozialpolitik, am Donnerstag den Umgang der Verwaltungen mit den Krankenversicherten in unterschiedlichen Bereichen an. Dabei machte er den Behörden mehr als einmal den Vorwurf, sich hinter „Technoblabla“ zu verstecken und die Menschen eher als „Störfälle“ denn als Kunden zu betrachten.

Als Beispiel führt Knebeler die Ablehnungsentscheidungen der Pflegeversicherung an. Bei diesen handele es sich um bloße Abschriften von Gesetzestexten, die kein Mensch verstehe. Als Gewerkschaftler stehe man zudem vor dem Problem, dass sich Beamte bei Nachfragen meist auf den Datenschutz beriefen, um ihre Entscheidungen nicht rechtfertigen zu müssen.

Reserven in Höhe von 236,1 Millionen Euro

Angesichts der Finanzlage sei die Grundhaltung der Pflegeversicherung viel zu restriktiv. Letzten Schätzungen vom 31. Dezember 2019 zufolge verfüge diese nämlich über einen kumulierten Saldo von 305,7 Millionen Euro, womit 43,9 Prozent der laufenden Ausgaben gedeckt werden könnten. Auch die tatsächliche Reserve falle mit 236,1 Millionen Euro noch sehr beachtlich aus.

Besonders am Herzen liegt dem LCGB die Einführung des allgemeinen Tiers payant. Momentan dauere die Rückerstattung, vor allem bei Behandlungen im Ausland, zu lange. Aus diesem Grund würden viele Arbeitnehmer auf Arztbesuche verzichten. Beispielsweise hätten im Jahr 2013 8,5 Prozent aller Arbeitnehmer mit Zahnproblemen deshalb den Gang zum Zahnarzt ausfallen lassen.

Tiers payant: Die Systemfrage Die Einführung des allgemeinen Tiers payant wird derzeit stark diskutiert. Sensibel reagieren vor allem die Ärzte, für die es an den Grundprinzipien des Systems rührt.

Verbesserungsbedarf sieht man auch beim Internetauftritt der Krankenkasse. Auf den unterschiedlichen Internetseiten finde man teils widersprüchliche Informationen. Überhaupt hinke man bei der Digitalisierung hinterher. Der Zugang zu vielen Dokumenten sei zu umständlich und dauere zu lange. Abhilfe könnte eine App schaffen, wie sie bereits von der Ärztevereinigung AMMD angeboten wird. Eine staatliche App müsse jedoch auf jeden Fall kostenlos sein.

Gesetz zu den Babyjahren soll klarer formuliert werden

Eine weitere Baustelle ist laut Knebeler die Anerkennung der sogenannten Babyjahre. Wenn ein oder beide Elternteile nicht arbeiten, weil sie sich um die Erziehung ihres Nachwuchses kümmern wollen, können sie sich bis zu 24 Monate pro Kind bei ihrer Rente anrechnen lassen. Diese können auch zwischen den Partnern aufgeteilt werden. Bedingung ist, dass es sich um ein leibliches respektive adoptiertes Kind handelt, das zum Zeitpunkt der Unterbrechung der Berufskarriere jünger als vier Jahre alt war. Sollte zwischen den Eltern keine Einigkeit herrschen, wem die Babyjahre zustehen, gehen sie an den, der sich hauptsächlich um die Erziehung der Kinder gekümmert hat.

Hier fordert der LCGB eine Überarbeitung des Gesetzes mit einer klareren Formulierung und konkreten Kriterien. Außerdem soll es künftig möglich sein, dass sich Eltern die Babyjahre später anders aufteilen, wenn beide Partner damit einverstanden sind. Zurzeit ist dies nämlich nicht der Fall.