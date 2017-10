(ham) - Der christliche Gewerkschaftsbund hat in einer Unterredung mit der „Union des Entreprises Luxembourgeoises“ (UEL) die Einführung des Zeitsparkonto auch in der Privatwirtschaft gefordert. Damit orientiert sich der LCGB am sogenannten „compte épargne temps“, wie er in Kürze im öffentlichen Dienst eingeführt werden soll. Staatsbeamte erhalten somit die Möglichkeit, die geleisteten Überstunden zu sammeln und bei Gelegenheit in Urlaubstage umzuwandeln.

Dieses Recht müsse auch für Angestellte in der Privatwirtschaft gelten, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine geleistete Stunde soll tatsächlich als Stunde gut geschrieben werden und der Betroffene soll nicht mehr als 1800 Stunden sparen können. Das Zeitsparkonto soll einerseits mit Überstunden, andererseits mit nicht beanspruchten Urlaubstagen gefüllt werden können. Allerdings sollte der Angestellte, wie im öffentlichen Dienst auch, mindestens 25 Urlaubstage im Jahr beanspruchen, bevor die restlichen Tage gut geschrieben werden.

„Das Zeitsparkonto für die Privatwirtschaft darf nicht weniger vorteilhaft ausfallen als das im öffentlichen Dienst“, fordert der LCGB. Also sollen die angesparten Stunden auch nur ausbezahlt werden, sollte der Arbeitgeber zahlungsunfähig sein, das Unternehmen aufgelöst werden oder der Arbeitnehmer ums Leben kommen. Für die nötigen Garantien könnte in dem Fall ein staatlicher Fonds sorgen, der die Angestellte im Falle von Insolvenz entgeltet. Dieser Fonds soll, wie auch im öffentlichen Dienst, mit Steuergeldern gefüttert werden.

„Damit würde man sämtlichen Angestellten in der Privatwirtschaft ein innovatives Instrument zur Verfügung stellen, das es erlaubt, Berufs- und Privatleben besser unter einen Hut zu bringen“, schreibt der LCGB abschließend. Deshalb fordere man auch eine rasche Umsetzung.