Gut 1.400 LCGB-Mitglieder feiern in Remich den 1. Mai. Neben der Rede des LCGB-Nationalpräsidenten Patrick Dury sorgt ein buntes Programm für gute Laune.

Politik 24 3 Min.

LCGB feiert den 1. Mai

Annette WELSCH Gut 1.400 LCGB-Mitglieder feiern in Remich den 1. Mai. Neben der Rede des LCGB-Nationalpräsidenten Patrick Dury sorgt ein buntes Programm für gute Laune.

Die Stimmung im Festzelt ist weit besser als die sechs Grad draußen es erwarten ließen. Allein die sehr engagierte und ungewohnt kämpferische Rede von LCGB-Nationalpräsident Patrick Dury heizt den Mitgliedern und ihren Familien ein. Zum letzten Mal vor den Sozialwahlen im kommenden Frühjahr ergreift er das Wort am 1. Mai, dem Tag der Arbeitnehmer. Programmatisch ist die Rede denn auch und nicht ohne Breitseiten gegen die beiden LSAP-Minister Nicolas Schmit (Arbeit) und Romain Schneider (Soziales).



24 1. Mai-Feier des LCGB in Remich. Foto: Anouk Antony

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. 1. Mai-Feier des LCGB in Remich. Foto: Anouk Antony 1. Mai-Feier des LCGB in Remich. Foto: Anouk Antony 1. Mai-Feier des LCGB in Remich. Foto: Anouk Antony 1. Mai-Feier des LCGB in Remich. Foto: Anouk Antony 1. Mai-Feier des LCGB in Remich. Foto: Anouk Antony 1. Mai-Feier des LCGB in Remich. Foto: Anouk Antony 1. Mai-Feier des LCGB in Remich. Foto: Anouk Antony 1. Mai-Feier des LCGB in Remich. Foto: Anouk Antony 1. Mai-Feier des LCGB in Remich. Foto: Anouk Antony 1. Mai-Feier des LCGB in Remich. Foto: Anouk Antony 1. Mai-Feier des LCGB in Remich. Foto: Anouk Antony 1. Mai-Feier des LCGB in Remich. Foto: Anouk Antony 1. Mai-Feier des LCGB in Remich. Foto: Anouk Antony 1. Mai-Feier des LCGB in Remich. Foto: Anouk Antony 1. Mai-Feier des LCGB in Remich. Foto: Anouk Antony 1. Mai-Feier des LCGB in Remich. Foto: Anouk Antony 1. Mai-Feier des LCGB in Remich. Foto: Anouk Antony 1. Mai-Feier des LCGB in Remich. Foto: Anouk Antony 1. Mai-Feier des LCGB in Remich. Foto: Anouk Antony 1. Mai-Feier des LCGB in Remich. Foto: Anouk Antony 1. Mai-Feier des LCGB in Remich. Foto: Anouk Antony 1. Mai-Feier des LCGB in Remich. Foto: Anouk Antony 1. Mai-Feier des LCGB in Remich. Foto: Anouk Antony 1. Mai-Feier des LCGB in Remich. Foto: Anouk Antony

Zunächst bedauert Dury, dass in vielen Ländern Europas Extremismus, Populismus und Nationalismus wieder salonfähig sind. "Wir brauchen hier zu Hause wie auch in Europa ein starkes Sozialmodell. Die Antwort auf die aktuellen Probleme können aber weder Populismus noch extremistische Parolen liefern", mahnt der LCGB-Präsident. Ganz im Gegenteil seien Populisten und Nationalisten gegen das Friedensprojekt Europa und stünden letzten Endes somit für Krieg in Europa. Das lehne der LCGB entschieden ab.



Eine Lanze für Ausländer und Grenzgänger gebrochen



"Für uns alle muss etwas ganz klar sein: Die Hälfte unserer Einwohner hat nicht die Luxemburger Staatsangehörigkeit und fast 50 Prozent der Arbeitnehmer im Privatsektor kommen jeden Tag aus dem Ausland zu uns arbeiten", stellt Dury klar. Die Entwicklung von Luxemburg wäre ohne die Immigration und ohne Integration nicht möglich gewesen und auch der Reichtum hierzulande könne ohne die Grenzgänger nicht erschaffen und geschaffen werden. "Wir müssen uns alle weiterhin für eine offene und progressive Gesellschaft einsetzen."



Unter dem Leitmotiv "Haut ass muer, d'Arbecht vu Muer zesumme gestalten" stehen die programmatischen Vorbereitungen der Sozialwahlen des LCGB. Erste Forderungen formuliert Dury und sie die Forderungen, mit denen der LCGB unter anderem in die Sozialahlen ziehen wird. Es müsse sich auch mit den sozialen Aspekten der Dritten Industriellen Revolution beschäftigt werden. Mit den Veränderungen der Arbeitswelt durch die Digitalisierung, aber auch dem Umgang mit den Arbeitnehmern, die riskieren, nicht mithalten zu können.



Ein Recht auf Weiterbildung und Arbeit



Konkrete Forderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung sind:



- Unbefristete Arbeitsverträge als Regel müssen beibehalten werden.

- Es dürfen keine "faux indépendants" entstehen oder unbefristete Verträge gefördert werden, um Prekarisierung zu verhindern.

- Eine bessere Weiterbildung mit einem Recht auf Fortbildungen, mit Weiterbildungsplänen in allen Betrieben, die mit der Personalvertretung aufgestellt werden, mit einer Finanzierung der Weiterbildung, die auf neue Füße gestellt ist und mit einer Verpflichtung des Arbeitgebers, in seine Belegschaft zu investieren.



- Es muss mehr gegen Arbeitslosigkeit und vor allem Langzeitarbeitslosigkeit getan werden und ein Modell eingeführt werden, das jedem eine Recht auf Arbeit zugesteht.



- Die Leute, die nach 30 Jahren oder mehr Arbeit im Privatsektor durch den Grill fallen, weil sie nicht mehr mitkommen müssen eine sinnvolle Arbeit im Bereich "Travaux d'Utilité Publique" erhalten.



Dass der Arbeitsminister in verschiedenen Projekten Vorschläge des LCGB aufgriff und umsetzte, wie beispielsweise die "Digital Skills Bridge", mit der Betrieben bei der Weiterbildung ihres Personals geholfen wird oder die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen in den Gemeinden, begrüßt Dury. Sie seien aber viel zu zaghaft und zu bescheiden. "Wir hätten uns vom Arbeitsminister mehr Mut und mehr Engagement erwartet", sagr Dury, der es im Übrigen als "unverständlich und inakzeptabel" bezeichnet, dass der Arbeitsminister Maßnahmen wie die "Aide au Réemploi" verschlechtert oder auch die "Prératraite-solidarité" abschafft.

LCGB fordert eine Reform der Reform der Pflegeversicherung



Harsche Kritik äußert der Nationalpräsident auch an Romain Schneider und der Reform der Pflegeversicherung, vor allem an dem ganzen Zirkus rund um die Courses-Sorties pflegebedürftiger Menschen, der einfach nur lächerlich sei. "Der Minister der Sozialversicherung ist sich nicht zu schade, die Öffentlichkeit hier anzulügen oder ist einfach nur zu feige und will nicht zugeben, dass er als sozialistischer Minister im Grunde eine unsoziale Politik umgesetzt hat", empört sich Dury. Noch heftiger fällt seine Kritik an Schneider im Dossier der 52-Wochen-Grenze für Langzeitkranke aus. Dem "Original im Sozialen", wie die LSAP sich gerne selber bezeichnet seien die Leute scheißegal, sagt Dury. Der Minister handele klar gegen die Interessen kranker Leute.