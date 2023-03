Lautstark für eine gleichberechtigte Gesellschaft

Beim feministischen Marsch unter dem Motto "Fraestreik" haben zahlreiche Aktivistinnen am Weltfrauentag für Gleichberechtigung und Frauenrechte demonstriert.

(siM) - Am Weltfrauentag hatte die Plattform JIF (Journée Internationale des Femmes) unter dem Motto „Fraestreik“ erneut zur Beteiligung an ihrem feministischen Marsch aufgerufen. Vom Hamilius-Platz aus setzte sich der Protestzug mam frühen Mittwochabend lautstark Richtung Abgeordnetenkammer in Bewegung, um später auf der Place d’Armes zu enden, wo unter viel Zustimmung mehrerer Hundert (laut Plattform JIF Tausend) Aktivistinnen und Aktivisten Reden gehalten wurden.

Dass der Internationale Tag des Kampfes für Frauenrechte nach wie vor von Bedeutung ist, zeigt sich in den Hauptforderungen der JIF (Journée Internationale des Femmes), wie etwa das Grundrecht auf Wohnen, wozu unter anderem die Erhöhung der Aufnahmekapazität in den Zufluchthäusern für Opfer häuslicher Gewalt gehört. Überdies werden mehr Anstrengungen verlangt, um Frauen und Mädchen ein Leben ohne Gewalt zu garantieren.

„Frauen müssen in diesem Wahlkampf sichtbarer werden“ Seit den Parlamentswahlen 2018 müssen sich die Parteien auf ihren Kandidatenlisten an eine Geschlechterquote halten. Mehr Frauen wurden trotzdem nicht gewählt.

Eine weitere Ungerechtigkeit gelte es aus der Welt zu schaffen: Trotz der scheinbaren Verringerung des Gender Pay Gap in Luxemburg zeige die Realität, dass Frauen immer noch weniger Geld verdienen als Männer. Überdies fordert die Plattform Maßnahmen, die auf ein besseres Gleichgewicht zwischen Arbeits- und Familienleben abzielen sowie eine bessere Aufteilung der Care-Arbeit.

