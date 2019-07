Laurent Mosar findet deutliche Worte in der Frage der Polizei- und Justizdatenbanken. Der CSV-Parlamentarier sei "überwältigt von dem, was wir nicht wussten."

Laurent Mosar: "Penible Situation für den Staat"

Tom RUEDELL Laurent Mosar findet deutliche Worte in der Frage der Polizei- und Justizdatenbanken. Der CSV-Parlamentarier sei "überwältigt von dem, was wir nicht wussten."

Laurent Mosar ist nicht unbedingt dafür bekannt, seine Worte zurückhaltend zu wählen. Und so positioniert sich der CSV-Abgeordnete im Interview mit RTL auch deutlich in der Sache "Polizei- und Justizdatenbanken". Man könne das Gefühl bekommen, dass nicht nur er als Abgeordneter nichts Genaues darüber wisse, sondern dass das auch für die zuständigen Minister gelte, so Mosar am Donnerstagmorgen: "Wir erfahren jeden Tag etwas neues - ich bin überwältigt von dem, was wir bisher nicht wussten."

Was dem gesamten Dossier fehle, sei neben einer vernünftigen Informationspolitik aber vor allem eine legale Grundlage. Teile des Datenschutzgesetzes von 2018 seien offenbar immer noch nicht umgesetzt. Schlussendlich könne ein solches Versäumnis den Staat in eine "penible Situation" bringen, sagt Mosar weiter. Und fordert: "Die Regierung hat über Jahre geschlafen. Sie muss jetzt ihre Hausaufgaben machen." Zu klären sei unter anderem die Frage, wer alles Zugang zu den Datenbanken habe und wie lange Informationen vorgehalten werden dürften.

Die Opposition werde sich dabei nicht abspeisen lassen. Auch die Möglichkeit einer parlamentarischen Untersuchungskommission schloss Mosar nicht aus.