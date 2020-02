Der CSV-Deputierte reagiert am Montag auf den Waringo-Bericht. Der Regierung wirft Mosar Vogel-Strauß-Taktik vor.

Laurent Mosar: "Der Hof ist kein rechtsfreier Raum"

(jt) - Der CSV-Abgeordnete Laurent Mosar hat am Montag eine rasche Umsetzung der Empfehlungen aus dem Waringo-Bericht über den großherzoglichen Hof gefordert. Der frühere Direktor der Inspéction générale des finances (IGF) habe einen "exzellenten Bericht mit konkreten Vorschlägen" präsentiert, die "ohne große Probleme umsetzbar" seien, sagte Mosar bei RTL Radio.

Mosar betonte, die CSV sei weiter eine Anhängerin der Monarchie. Der Hof müsse jedoch transparenter werden. "Eine moderne Monarchie muss transparent sein, vor allem was ihr Personalmanagement und ihr Budget betrifft. Für die Bürger muss klar ersichtlich sein, was mit dem Geld geschieht, das der großherzogliche Hof über die Verfassung vom Staat zugestanden bekommt." Zudem müsste sich auch der Hof an das Arbeitsrecht halten: Der Hof dürfe nicht in einem "rechtsfreien Raum" operieren.

Der Vertreter der größten Oppositionspartei wollte sich im RTL-Interview auch punktuellen Änderungen in der Verfassung nicht verschließen. Es sei unter anderem überlegenswert, die "rein repräsentative" Funktion des Ehepartners des amtierenden Staatsoberhaupts festzuhalten.



Der frühere Parlamentspräsident (2009-2013) sah in Zusammenhang mit der Personalpolitik des großherzoglichen Hofes auch Versäumnisse der Regierung. Die Frage stelle sich, warum Staatsminister Xavier Bettel so lange zugesehen habe, wo doch jeder höhere Posten am Hof seit 2016 von der Regierung abgesegnet werden müsse. Laut Waringo-Bericht haben zwischen 2014 und 2019 51 von gut 100 Beschäftigten ihre Arbeitsstelle am Hof aufgegeben. Für die Personalprobleme macht Jeannot Waringo zumindest teilweise Großherzogin Maria Teresa verantwortlich.

Die Regierung hatte den Waringo-Bericht am Freitag ohne weitere Erklärung veröffentlicht. Während seiner knapp sechsmonatigen Untersuchung stellte der Sonderberichterstatter zahlreiche Defizite beim Personal- und beim Finanzmanagement im Palais fest. Am Mittwoch soll das Dokument im zuständigen Chamber-Ausschuss diskutiert werden. "Der Staatsminister hat die heiße Kartoffel an die Chamber weitergegeben, die sich nun darum kümmern soll", kritisierte Laurent Mosar am Montag. "So geht das nicht. Wir werden den Staatsminister am Mittwoch um Erklärungen bitten, wie die Regierung mit Waringos Schlussfolgerungen umzugehen gedenkt."