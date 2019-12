Laura Zuccoli: Im Dienst der Gleichberechtigung

Michèle GANTENBEIN

Die Association de soutien aux travailleurs immigrés wurde 1979 gegründet, um die Rechte der überwiegend italienischen und portugiesischen Gastarbeiter zu vertreten. Doch das Arbeitsfeld hat sich durch die Flüchtlingskrise und die hohe Zuwanderung diversifiziert. Was hat sich in 40 Jahren geändert? Darüber sprechen wir in unserem Interview zum Jahresende mit der Vorsitzenden der Ausländerorganisation.