Landwirtschaft geht zurück an Romain Schneider

Neben Sachfragen dringen aus den verschwiegenen Koalitionsrunden auch langsam Personalien an die Öffentlichkeit.

Wie das "Luxemburger Wort" in Erfahrung bringen konnte, geht das Landwirtschaftsressort nicht an die Grünen, sondern an die Sozialisten: Romain Schneider, der bereits von 2009 bis 2013 Minister für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung war, soll es wieder übernehmen ...