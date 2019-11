Etienne Schneider wäre seit langem einmal wieder ein guter Gesundheitsminister geworden - schade.

Anfang Oktober kündigte der LSAP-Wirtschafts- und Gesundheitsminister Etienne Schneider an, dass er sein Mandat vor Ende der Legislaturperiode niederlegen wird. Das ehrt den Sozialisten, der einst eine Mandatsbeschränkung für Minister auf zehn Jahre in die Verfassung einschreiben wollte, denn „auch in der Privatwirtschaft hat man nach zehn Jahren seine besten Eier gelegt“.

Die Wahlberechtigten sahen es beim Referendum 2015 allerdings anders und so besteht eigentlich kein normativer Grund für den Rücktritt ...