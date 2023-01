Le large consensus n’a été possible qu’à cause d’une volonté politique commune de doter le Luxembourg d’une Constitution adapté à ce début du 21e siècle, constate l'auteur.

La révision de la Constitution: une oeuvre de modernisation et de modération

Par Alex Bodry *

Plus de 13 après le dépôt du premier projet de révision globale de notre Constitution du 17 octobre 1868, la Chambre des députés vient d’approuver définitivement, par un second vote à la majorité qualifiée, les quatre propositions de révision portant sur les différents chapitres de notre loi fondamentale. En adoptant définitivement les quatre propositions de loi avec des résultats allant de quarante-six à cinquante-deux voix pour et seulement trois à quatre votes contre, la preuve de l’existence d’un soutien très large de la réforme constitutionnelle engagée depuis 2005 auprès de la représentation élue du pays a été apportée de manière éclatante. Finalement la grande révision a reçu le soutien non seulement des trois partis du gouvernement (DP, LSAP et Verts), mais aussi de la majeure partie de l’opposition, le CSV, associé dès le début aux travaux et aussi le parti des pirates. La gauche radicale s’est abstenue, reconnaissant par ailleurs l’avancée du texte révisé par rapport au texte en vigueur. Seuls les députés de l’ADR ont exprimé leur désaccord avec cette réforme. Cette majorité inattendue constitue un franc succès.

Ce large consensus n’a été possible qu’à cause d’une volonté politique commune de doter le Luxembourg d’une Constitution adapté à ce début du 21e siècle. Tous les partis ont dû faire des concessions par rapport à leurs positions initiales. Mais la recherche d’un dénominateur commun sur les points les plus controversés a pris le dessus sur la tentation de se démarquer de la concurrence politique.

Un cheminement riche en rebondissements

Le chemin qui a mené à l’adoption définitive de la révision globale d’une ampleur inégalée dans notre histoire constitutionnelle, a été semé d’embûches. Je pense notamment au volte-face difficilement compréhensible des chrétiens-sociaux en juillet 2019. Le nouvel accord de fin 2019 sur les points essentiels à réformer et la procédure à suivre n’a pu se faire qu’en abandonnant l’idée d’un référendum décisionnel sur le projet de Constitution et en ayant recours à un «saucissonnage» de la réforme en plusieurs parties. Le résultat de ces discussions entre partis aura été que notre pays n’aura pas en 2023 une nouvelle Constitution portant la date de la promulgation de la loi de révision, mais continuera de vivre sous une Constitution, certes refondue, mais se référant à la date du 12 octobre 1868 alors que le texte révisé n’a plus guère de ressemblance avec la version initiale du 19e siècle.

Force est de constater que la Chambre des députés s’est finalement mise d’accord sur une révision en quatre étapes qui, quant au contenu, reprend plus de 90% du projet de loi 6030 d’une nouvelle Constitution dans sa version de 2018/2019. Les députés sont allés au-delà des points retenus dans l’accord politique de fin 2019, qui retenait un minimum d’une bonne trentaine de dispositions à reprendre dans les révisions constitutionnelles. La révision globale reste fortement inspirée de l’avis du Conseil d’État de 2012 tout comme elle a intégralement repris les idées retenues à l’époque par la commission parlementaire compétente à la suite de la consultation citoyenne «Aer Virschléi» qui ont enrichi l’ancien chapitre relatif aux libertés publiques et aux droits fondamentaux. La révision respecte évidemment les résultats du référendum de 2015 en ce qui concerne l’âge du droit de vote actif, la limitation dans le temps des mandats de membres du gouvernement et le droit de vote pour les Non-Luxembourgeois aux élections législatives.

Si la plupart des formulations de texte remontent à la phase pré 2019, il faut créditer la commission des institutions et de la révision constitutionnelle du mérite d’avoir mené à bon port la procédure de révision et ceci en dépit des contraintes de temps, en évitant de trébucher sur la ligne d’arrivée sous les tourbillons d’une campagne électorale dangereusement proche.

En somme, les quatre lois de révision adoptées par le Parlement sont les révisions numéros 41 à 44 de notre Constitution depuis 1868. Elles dépassent en envergure et en importance toutes les révisions précédentes. Ainsi le nouveau texte coordonné de la Constitution révisée qui comporte 131 articles (abstraction faite de la disposition transitoire) fait apparaître que 69 articles ont fait l’objet de modifications ou sont des créations nouvelles. On doit y ajouter 14 articles anciens qui n’ont pas été maintenus. Le constat est sans équivoque: On est en présence d’une révision constitutionnelle d’une telle ampleur que le nouveau texte s’apparente à une nouvelle Constitution.



Un texte riche en nouveautés

L’objectif principal de la réforme a été sans aucun doute de faire de nouveau coïncider le texte écrit de la Constitution avec la pratique constitutionnelle. Il importait de mettre fin à un certain nombre de «fictions» constitutionnelles et renforcer la sécurité juridique qui doit nécessairement entourer l’application d’un texte d’une telle importance dans un État de droit, et ceci d’autant plus depuis l’instauration d’un contrôle de constitutionnalité des lois.

L’objectif principal de la réforme a été sans aucun doute de faire de nouveau coïncider le texte écrit de la Constitution avec la pratique constitutionnelle.

Cette volonté de rapprocher le pays légal du pays réel se traduit de la façon la plus évidente dans les dispositions qui concernent le Grand-Duc. Il n’intervient plus, même façon purement formelle, dans le domaine du pouvoir législatif et reste cantonné dans le pouvoir exécutif, dont il constitue avec le gouvernement une des deux branches qui sont indissociablement liées du fait de la règle du contreseing ministériel. Selon le nouvel article 44 le Grand-Duc «exerce conjointement avec le Gouvernement le pouvoir exécutif» alors que dans la Constitution en vigueur c’est le Grand-Duc qui exerce le pouvoir exécutif conformément à la Constitution et aux lois du pays.

L’accession à la fonction de chef de l’État se fera désormais conformément aux règles fixées par la Constitution et non pas en vertu du pacte de famille de la Maison de Nassau. Surtout, la révision constitutionnelle introduit une forme d’ «impeachment» à l’égard du chef de l’État. Le nouvel article 60 dispose que «si le Grand-Duc ne remplit pas ses attributions constitutionnelles, la Chambre des députés, à la demande du Gouvernement, le Conseil d’État entendu en son avis, décide à la majorité qualifiée qu’il y a lieu de considérer que le Grand-Duc a abdiqué». Cette disposition constitue une atténuation du caractère absolu de l’inviolabilité du chef de l’État consacrée par la Constitution.

Le second point fort des révisions concerne le volet des droits et libertés, jusqu’ici peu développé dans la Constitution. La Constitution révisée distingue les droits fondamentaux, les libertés publiques et les objectifs à valeur constitutionnelle. «La dignité humaine est inviolable»: le premier des droits fondamentaux est emprunté à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le principe de proportionnalité est formellement consacré. Dans le respect de ce principe essentiel, des limitations aux libertés publiques ne peuvent être apportées que «si elles sont nécessaires dans une société démocratique et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui» (article 37 nouveau). Le texte énonce de nouvelles obligations d’ordre politique de l’État en matière de dialogue social, de logement, de politique climatique ou d’accès à la culture. Il en est de même de la recherche scientifique. Parmi les libertés publiques il y a lieu de relever la mise en relief des droits des enfants et la proclamation d’un droit de toute personne à l’autodétermination informationnelle. Le fait de conférer à ses libertés et objectifs politiques un rang constitutionnel ne manquera pas d’avoir un effet sur l’orientation des politiques publiques, sous le contrôle et l’impulsion de la Cour constitutionnelle dont la jurisprudence récente témoigne d’une volonté d’étendre son contrôle en matière de protection des droits et libertés.

Un troisième temps fort de la refonte de la Constitution réside dans la protection des droits du citoyen par rapport à l’Administration et aux institutions et le renforcement des pouvoirs du Parlement dans ses relations avec le Gouvernement.

Ainsi, la Constitution révisée consacre le principe du délai raisonnable dans les rapports citoyen-Administration. L’institution de l’Ombudsman est ancrée dans la Constitution. La présomption d’innocence est élevée au rang constitutionnel. Désormais c’est le juge constitutionnel et non la Chambre elle-même, qui aura compétence pour statuer sur des contestations relatives à la composition de la Chambre des députés. La participation citoyenne est renforcée à travers l’introduction d’un droit d’initiative législative citoyenne sur des propositions de texte soutenues par 12.500 électeurs.

La mise en place d’une commission d’enquête parlementaire ne nécessitera plus une décision majoritaire, elle sera de droit si un tiers au moins des députés le demande. Les pouvoirs de contrôle du Parlement sur le Gouvernement sont étendus notamment en ce qui concerne le droit de requérir des informations et documents. Le droit de dissoudre la Chambre des députés est remplacé par un droit très encadré de l’Exécutif de fixer des élections anticipées. Le droit d’interpeller ou de déposer une motion de censure contre le Gouvernement, actuellement mentionnés par le seul Règlement de la Chambre des députés, reçoivent une consécration constitutionnelle. Alors que dans la plupart des États démocratiques le parlementarisme rationnalisé, qui renforce le gouvernement, s’impose, notre pays se positionne à contre-courant avec cette révision qui fait pencher la balance du côté de la Chambre.

D’autres modifications méritent d’être relevées comme la mise en place d’un Conseil national de la justice et la consécration de l’indépendance des magistrats du siège et du Parquet. Le Conseil d’État sera constitutionnellement tenu d’examiner la conformité des projets et propositions de loi à la Constitution, au droit international et aux principes généraux du droit. La Haute Corporation ne conseillera pas seulement le Gouvernement, mais également la Chambre des députés, habilitée à lui soumettre certaines questions. Mentionnons encore la réécriture du chapitre relatif au gouvernement qui reçoit comme mission de diriger la politique générale du pays. La fonction de Premier ministre fait son entrée dans la Constitution qui lui assigne un rôle de coordination de l’action gouvernementale. Le régime de la responsabilité pénale des membres du Gouvernement est complètement reformulé et calqué sur celui déjà en vigueur pour les députés.

La Constitution version 2023 est faite pour durer et restaurer l’autorité indispensable d’un texte fondamental du vivre-ensemble démocratique dans notre pays.

Faut-il rappeler que la révision comporte aussi une redéfinition des relations entre l’État et les communautés religieuses sur la base du principe de la séparation de l’État et des Églises. Les conventions deviennent facultatives. L’État n’est plus constitutionnellement tenu de prendre en charge les traitements et pensions des ministres des cultes reconnus.

La participation du Luxembourg à l’intégration européenne est solennellement proclamée au nouvel article 5.

Assurer une application des textes en toute sécurité juridique

La révision sera complétée dans les mois à venir par de nouvelles lois respectivement de modification de lois existantes pour assurer une application correcte des nouvelles dispositions constitutionnelles. Elle implique aussi une révision du Règlement de la Chambre des députés. Tous ces travaux sont largement engagés. Pour l’essentiel les différents textes devront être approuvés au cours du premier semestre 2023, les révisions constitutionnelles entrant en vigueur au milieu de cette année.

Il est fort probable qu`à moyen terme certaines adaptations très ponctuelles du texte de la Constitution devront être effectuées en fonction de l’expérience de son mise en application. Certaines imperfections seront à corriger, mais quant à sa substance on peut être confiant que le nouveau texte survivra à l’épreuve du feu et saura rallier même ceux qui, pour des raisons diverses, font preuve d’un grand scepticisme à son égard.

La Constitution version 2023 est faite pour durer et restaurer l’autorité indispensable d’un texte fondamental du vivre-ensemble démocratique dans notre pays à une époque où la tendance vers l’illibéralisme et le populisme progresse en Europe et ailleurs.

* L'auteur est ancien ministre et député honoraire (LSAP).



