La promesse virale

Le confinement a fait germer une sensibilité nouvelle à l'intolérable. D'où l'indignation des Européens face au cas Floyd.

On sort, lentement, chancelant, non pas de la pandémie mais du confinement. On en sort sonné, incrédule, comme d’une secousse dont on a constaté la puissance sans en cerner les ressorts. Il faudra du temps encore pour saisir ce que nous avons vécu là, explorer notre attitude face à la crise sanitaire et les attentes que le confinement a fait naître, entre raison et déraison.

A celle-ci, le corona a ouvert un boulevard: générant un état d’exception, le virus a libéré l’espace dans lequel l’irrationnel pouvait s’épanouir, qui à son tour a suscité des attentes exorbitantes ...