En déclarant que les colonies israéliennes dans les Territoires palestiniens ne sont pas illégales, Donald Trump a enterré la Palestine.

Editorial Politik 2 Min.

La Palestine en état de coma

Gaston CARRE En déclarant que les colonies israéliennes dans les Territoires palestiniens ne sont pas illégales, Donald Trump a enterré la Palestine.

La géopolitique ces jours-ci relève du tableau clinique: Macron observe la «mort cérébrale» de l'OTAN, Trump provoque le coma de la Palestine et Jean Asselborn appelle l'Europe à sauver ce qui peut l'être, en ce Proche-Orient où l'Amérique traite les tissus malades par ablation.



En notifiant, par la voix du secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, qu'il ne considère plus les colonies israéliennes dans les Territoires palestiniens comme «systématiquement illégales», Donald Trump brise une ligne que les Etats-Unis défendaient depuis plus de quarante ans, entérinant sa politique à la hussarde et un mépris du multilatéralisme qui d'ores et déjà ouvre la boîte de Pandore des abdications et des démissions. Abandonnant le Proche-Orient à ses démons, il prend le risque, en l'occurrence, de faire exploser une poudrière où la moindre étincelle est incendiaire.



La Ligue arabe procède aujourd'hui même à une réunion de crise, après cette «normalisation», par les Etats-Unis, de la présence israélienne en Cisjordanie, nouvelle lubie trumpienne après la reconnaissance unilatérale de Jérusalem comme capitale d'Israël et celle de la souveraineté de l'Etat hébreu sur le Golan syrien. Les Nations unies ont réagi par une déclaration qui à mots pesés indique qu'elles considèrent le point de vue américain comme nul et non avenu: «un changement dans la politique d'un Etat ne modifie pas le droit international existant, ni son interprétation par la Cour internationale de Justice et le Conseil de sécurité», tandis que l'Union européenne affirme que «toute activité de colonisation compromet la viabilité de la solution à deux Etats».



C'est cette solution «à deux Etats » que Jean Asselborn s'emploie à défendre, en appelant l'Union européenne à reconnaître la Palestine, et il est urgent que l'Europe signale aux Palestiniens l'importance qu'elle attache à sa mise en œuvre. On imagine la perception, par les Palestiniens, de l'annonce faite par Pompeo, qui y verront une réfutation de leur légitimité même. Imagine-t-on leur réaction si Israël venait à voir en cette décision une incitation à débrider plus encore ses aspirations sécuritaires et donc territoriales, voire démographiques et idéologiques?



Jean Asselborn dans son appel précise qu'une reconnaissance de la Palestine ne doit pas être conçue comme un blanc-seing aux Palestiniens, mais pour l'heure c'est Israël qui va interpréter la décision américaine comme une carte blanche. Si Pompeo assure que l'approche américaine ne préjuge pas du statut final de la Cisjordanie, celle-ci a le pouvoir de désinhiber les ambitions annexionnistes de la droite israélienne, validées il y a quelques mois déjà par l'ambassadeur américain à Jérusalem, David Friedman, qui estimait que l'Etat hébreu serait «dans son droit» s'il décidait d'annexer tout ou partie de la Cisjordanie.



Le sommet de l'OTAN, le 3 décembre prochain à Londres, permettra de prendre le pouls de l'Alliance. On lui souhaite, si elle est malade, un prompt rétablissement, s'il ne fait pas obstacle à une Politique étrangère européenne plus autonome. Pour l'heure sa crédibilité est à l'examen, en regard de sa capacité à s'émanciper enfin de la tutelle américaine.