Depuis 30 ans, SOS Faim s'engage contre le fléau de la faim. Malgré de grands efforts, la situation en Afrique s'est dégradée ces dernières années.

Politik 7 Min.

Analyse und Meinung

La lutte contre la faim - un éternel combat

Depuis 30 ans, SOS Faim s'engage contre le fléau de la faim. Malgré de grands efforts, la situation en Afrique s'est dégradée ces dernières années.

Par Marine Lefèbvre *

En 1993, la création de SOS Faim au Luxembourg par un groupe d’amis était motivée par un besoin de faire oeuvre de solidarité face au fléau de la faim dans le monde. L’Afrique était particulièrement touchée et les réponses passaient par la mise en oeuvre de projets développement agricole.

A l’époque, on pouvait penser que l’amélioration des conditions de production agricole et le soutien apporté à l’agriculture familiale seraient les leviers les plus efficaces pour faire reculer la faim.

En 30 ans, le Sahel, mais aussi l’Afrique de l’Est ont rejoint la région des Grands lacs dans une détérioration catastrophique des indicateurs de développement humain, y compris l’accès à l’alimentation.

Las, malgré les efforts déployés, malgré les transferts financiers et les satisfactions rencontrés à l’échelle micro-économique suite à des partenariats fructueux avec des acteurs locaux, les indicateurs macro-économiques sont terribles avec une aggravation de la malnutrition sur le continent africain où 20% de la population est touchée. En 30 ans, le Sahel, mais aussi l’Afrique de l’Est (Ethiopie, Soudan) ont rejoint la région des Grands lacs dans une détérioration catastrophique des indicateurs de développement humain, y compris l’accès à l’alimentation.

UN geben Rekordsumme aus Nothilfe-Fonds für Hungernde frei Das Geld ist unter anderem für acht Länder bestimmt, in denen über 20 Millionen Menschen unmittelbar vor einer Hungersnot stehen.

Touchés par les conséquences des changements climatiques et par une insécurité croissante, ces pays pour la plupart importateurs nets de céréales, sont en proie à une déstabilisation profonde de leur société et voient les efforts de développement par ailleurs mis en oeuvre compromis.

Dans un temps de crises multiples, d’insidieuses mécaniques se liguent pour affaiblir les plus vulnérables: en mettant à l’arrêt une partie des économies mondiales, et notamment le secteur informel dont dépendent les populations les plus précaires, la pandémie de Covid-19 a occasionné des restrictions qui ont eu pour conséquence d’augmenter le nombre de personnes sous-alimentées de 150 millions en deux ans à l’échelle mondiale.

Suite à cela, la perturbation des chaines mondiales d'approvisionnement en céréales due à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ont, début 2022, renchéri de manière inédite le coût des énergies et des céréales sur les marchés mondiaux, des coûts qui sont répercutés sur les prix de détails. C’est ainsi que se construit l’aggravation de l’insécurité alimentaire qui tient moins à un manque de disponibilité alimentaire net, qu’à l’impossibilité pour les familles d’accéder au marché alimentaire.

Or, de tout temps, les ménages fragiles en milieu rural pratiquaient une agriculture de subsistance qui, bon an mal an, permettait d’alimenter la famille, avec un minimum d’achats alimentaires sur le marché. Cet équilibre a été rompu par la mondialisation, ce mirage qui a poussé les petites exploitations familiales des pays du Sud à délaisser les cultures vivrières au profit de cultures dites de «rente», soit les cultures destinées à l’exportation. Mais ni le café, ni le cacao ne peuvent nourrir une famille, et les petits producteurs n’ont aucune prise sur les tarifs pratiqués par les négociants, de sorte que les cultures de rentes se sont souvent transformées en culture d’appauvrissement, si ce n’est «d’asservissement». Car avec les cultures de rentes se sont imposés les «paquets techniques» livrant pieds et poings liées les paysans au complexe agro-industriel avec son cortège de produits phyto-sanitaires onéreux et dangereux pour la santé humaine et la santé des sols.

La voie de l'agro-écologie

«On a constaté qu’on est devenu plus pauvre dans l’agriculture conventionnelle par ce que ce que nous gagnons, ne nous permet pas de nous soigner. Il n’y a pas plus pauvreté que de ne pas pouvoir se soigner.» A la tête du mouvement panafricain «Nous sommes la solution» (NSS), Mariama Sonko milite pour l’agro-écologie qui est une manière de renouer avec les savoirs traditionnels constitués par l’observation et l’expérience générations après générations, couplée avec l’apport d’innovations issues des sciences de la nature. L’adoption de pratiques agro-écologiques permet de renouer avec une alimentation et des écosystèmes sains, où les plantes thérapeutiques côtoient les plantes alimentaires.

Ein nachhaltiges und gerechtes Wirtschaftssystem entwickeln Es vergeht kein Tag, an dem nicht vermeldet wird, dass Bootsflüchtlinge im Mittelmeer aufgegriffen wurden.

Le fort potentiel de l’agro-écologie à dessiner une alternative au système agro-industriel est l’un des motifs d’espoir qui coalise de nombreux mouvements sociaux à travers l’Afrique pour réclamer la souveraineté alimentaire et tracer les contours d’un futur désirable, où les paysans et paysannes sont reconnus dans l’importance de leur travail et restaurent des paysages nourriciers dans le respect des éco-systèmes et de la dignité humaine.

Pour l’Afrique de l’Ouest, les exploitations agricoles familiales représentent plus de 60% des actifs de la région et nourrissent à près de 90% la population par l’autoconsommation.

Or, pour l’Afrique de l’Ouest, les exploitations agricoles familiales représentent plus de 60% des actifs de la région et nourrissent à près de 90% la population par l’autoconsommation et l’approvisionnement des marchés de proximité (1). Là aussi, on décèle un grand nombre de potentialités, pour peu que soient levés les freins qui entravent le développement d’une agro-écologie portée par les exploitations familiales. Défaut de subventions publiques, absence d’investissement et difficultés d’accès aux emprunts; surfaces agricoles limitées (entre moins d’un hectare et cinq hectares en moyenne), manque d’infrastructure pour l’acheminement vers les marchés, régulations internationales favorables à l’échelle industrielle: les motifs de combat sont légion et sont au coeur de l’engagement des partenaires de SOS Faim.

Getreidekrieg ist ein Brandbeschleuniger Der Ukraine-Krieg hat die Versorgungslage in Nahost und Afrika verschärft. Doch auch Europa darf sich nicht zu sicher fühlen.

En trente ans, le monde a changé et SOS Faim, à travers son écoute et ses partenariats longue durée avec des acteurs clefs, a su évoluer avec le contexte pour affiner son accompagnement et l’adapter à la complexité des enjeux. Et cette complexité a fait émerger la nécessité d’allier notre travail aux côtés de partenaires africains, à un travail local, ici au Luxembourg, pour non seulement sensibiliser le public aux causes réelles de la faim et aux moyens de la combattre, et pour, partout où c’est possible, s’efforcer de faire contrepoint sur le plan politique à la toute-puissance des politiques néolibérales qui appauvrissent les plus pauvres: Pour répondre aux besoins des personnes touchées par la faim et la malnutrition, il est vital de s'attaquer aux déséquilibres de pouvoir au sein de la gouvernance des systèmes alimentaires mondiaux (p. ex. les institutions, cadres politiques, lois, réglementations, normes et autres facteurs qui influencent la prise de décisions). Ces déséquilibres sont devenus particulièrement prononcés au cours des dernières décennies, en raison de l’engagement croissant des grandes entreprises dans les processus de gouvernance mondiale de l’agro-alimentaire.»

C’est ainsi que SOS Faim rejoint des coalitions et prend des positions publiques pour promouvoir des alternatives et pour dénoncer les conséquences des incohérences pour le développement des politiques mises en oeuvre à l’échelon national ou européen.

Une déclaration et ses espoirs

Notre ONG a ainsi contribué à ce que le Luxembourg vote en 2018 devant les Nations unies en faveur de la déclaration sur les droits des paysans, déclaration élaborée par une coalition de plusieurs centaines d’organisations paysannes à travers le monde qui ont oeuvré pour faire reconnaître les discriminations structurelles subies par le monde paysan et pour obtenir une reconnaissance de droits destinés à contrecarrer ces injustices. Depuis, SOS Faim reste impliquée dans la coalition pour rappeler au Luxembourg ses engagements en faveur de ces droits.

«Cette crise exige un changement fondamental et systémique. Ce rapport montre clairement que des progrès sont possibles. Nous disposons des données et du savoir-faire nécessaires pour construire un monde plus résilient, plus inclusif et plus durable, où la faim n’a pas sa place - notamment grâce à des systèmes alimentaires plus solides et à des investissements massifs dans la sécurité alimentaire et l’amélioration de la nutrition pour tous, où qu’ils vivent», a conclu Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies.

Alle vier Sekunden stirbt ein Kind unter 15 Jahren Die Weltgemeinschaft entferne sich immer mehr von ihrem hehren Ziel, nie wieder eine Hungersnot im 21. Jahrhundert zuzulassen, gibt der Autor zu bedenken.

La lecture début mai du nouveau rapport de l’ONU sur les crises alimentaires, a confirmé que l’engagement de SOS Faim aux côtés des paysans était un enjeu de première importance, non seulement pour lutter contre la faim, mais aussi désormais pour dessiner un monde plus juste et plus vivable, qui répond aux valeurs morales de notre humanité.

* L'autrice est responsable du service information et plaidoyer chez SOS Faim.

(1) Pour une gouvernance foncière responsable, inclusive et équitable en Afrique de l’Ouest, ROPPA, CGLTE, Copagen, octobre 2021, page 5.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.