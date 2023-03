A chaque crise, ce sont les ménages et les petites entreprises qui sont pénalisés, constate l'auteur.

La hausse des taux d'intérêt et la mise en danger de la stabilité économique

A chaque crise, ce sont les ménages et les petites entreprises qui sont pénalisés, constate l'auteur.

Par Jimmy Skenderovic *

En théorie économique, la politique monétaire expansive se caractérise par une baisse des taux directeurs dans l'espoir d'une reprise de l'activité économique tirée par la consommation. A l'inverse, en période de vaches maigres, on adopte plutôt une politique monétaire restrictive, selon laquelle une augmentation des intérêts ralentira l'activité économique, pour, en fin de compte, étouffer l’inflation.

Depuis la crise immobilière de 2008, qui a été suivie de plusieurs crises économiques et financières, la réalité est toutefois différente. Le taux directeur a été progressivement abaissé à un niveau négatif, en vain. La banque centrale européenne a dû par la suite, racheter massivement des obligations (quantitative easing). Les deux méthodes n'ont donné que des résultats mitigés. Christine Lagarde s'est retrouvée sans aucune marge de manoeuvre lors de sa nomination à la tête de la banque en 2019. Les principaux instruments de la politique monétaire de la BCE étaient à plat.

La crise sanitaire a dévasté l’économie pendant le lockdown et la reprise progressive de l’activité a farouchement frappé les ménages et PME avec l’augmentation des prix des aliments, de l’énergie et du matériel de construction. La guerre en Ukraine a prolongé et d’avantage aggravé la situation se caractérisant par une perte de pouvoir d’achat sérieuse qui touche en premier lieu les ménages. Pour baisser cette inflation désastreuse, la BCE fait recours de nouveau à sa politique monétaire magique, cette fois en augmentant le taux directeur.

Si l'on remonte un peu dans le temps, cette même BCE avait envoyé le 22 septembre 2016 une lettre d'avertissement au ministre des Finances Pierre Gramegna (DP), publiée par RTL, pour le mettre en garde contre le risque que représente une éventuelle hausse des taux d'intérêt des crédits immobiliers et pour l'économie réelle. La BCE avait aussi noté que le Gouvernement avait déjà pris des mesures pour protéger les banques et qu’en général ces dernières étaient assez bien protégées contre les prêts immobiliers souscrits par les ménages.

Il faudrait plutôt s’attaquer aux véritables défis, c’est-à-dire aux prix immobiliers et au risque d’augmentation des intérêts au lieu de soutenir les banques.

Par contre, la BCE précisait que les mesures adoptées n’étaient pas appropriées et qu’à moyen terme un risque de stabilité financière pourrait s’annoncer avec des conséquences négatives sur l’économie réelle. En d’autres termes, il faudrait plutôt s’attaquer aux véritables défis, c’est-à-dire aux prix immobiliers et au risque d’augmentation des intérêts au lieu de soutenir les banques.

La sonnette d'alarme

Le ministre ne partageait pas les vues de la BCE dans sa réponse du 17 novembre 2016: le risque serait limité et les mesures nécessaires auraient été prises. Le gouvernement suivrait de près l'évolution de la situation. Tout va donc bien, nous le savons, nous le gérons.

Le 27 juin 2019, la BCE tire à nouveau la sonnette d’alarme, réitérant les mêmes risques.

Le 4 décembre 2019, une loi qui confère à la CSSF de nouveaux instruments de contrôle des crédits immobiliers accordés par les banques entre en vigueur. Cette loi sera appliquée en cas de risque de surendettement des ménages.

Le 9 novembre 2020, le Comité du risque systémique (CdRS) recommande à la CSSF d'activer la loi du 4 décembre 2019 à partir du 1er janvier 2021, afin d’atténuer l'accumulation des vulnérabilités liées à des crédits immobiliers, suivant la recommandation de la BCE.

Sur le fond, le CdRS recommande à la CSSF d’alourdir les conditions d'attribution de prêts immobiliers pour les ménages. Or, au lieu de s'attaquer à la crise du logement – qui n’est toujours pas reconnue en tant que telle par le gouvernement, et donc aux prix de l'immobilier et taux d'intérêt, les autorités décident, presque cinq ans après le premier avertissement, de s'en prendre à nouveau aux ménages en rendant plus difficile leur rêve de devenir propriétaire. J’ignore l’ampleur injuste et antisociale de la mesure.

Les dépenses mensuelles des ménages s'envolent avec la hausse des prêts à rembourser.

Depuis un an environ, les banques commerciales ont augmenté les taux d'intérêt au moins trois à quatre fois et de nouvelles hausses sont annoncées. Les dépenses mensuelles des ménages s'envolent avec la hausse des prêts à rembourser. La Fédération des artisans a alerté à plusieurs reprises l'opinion publique sur la stagnation de l'activité dans le secteur de la construction, déjà marquée par une pénurie de main-d'oeuvre. Les ménages n'ont tout simplement plus les moyens de contracter des crédits immobiliers, car les prix des logements ne cessent d'augmenter et les banques sélectionnent de plus en plus les happy few. Cependant, il n'y a pas que des perdants. Il n'y a jamais eu autant de banquiers millionnaires qu'aujourd'hui, constate l'Autorité bancaire européenne (EBA) dans son rapport publié le 20 janvier 2023. Le nombre de banquiers millionnaires a augmenté de 41,5%, passant de 1.383 à 1.957. Une croissance inédite depuis le début du recensement de données en 2010.

La question est de savoir pourquoi on en est arrivé là. S'agit-il simplement d’une mauvaise gestion ou de l’amateurisme. Il semble évident que cette mesure injuste accroît la pression sur les ménages et remet en question la stabilité économique, malgré la justesse du diagnostic établi par la BCE et non par ses propres responsables. A chaque crise, ce sont les ménages et les petites entreprises qui sont pénalisés. Ne faudrait-il pas plutôt intervenir et plafonner les taux d'intérêt pour sauver les ménages et le secteur de la construction, afin que la situation difficile du logement ne s'aggrave pas davantage? N'est-ce pas précisément eux qui ont sauvé les banques et l'économie en 2008?

* L'auteur est économiste.

