"La chambre rose": Meisch reagiert

Michèle GANTENBEIN "Xavier und Etienne wollen ihr Zimmer rosa streichen." Diese Sachaufgabe aus dem Mathematikbuch "Clic & Maths 3e" ist Gegenstand einer parlamentarischen Frage, die seit Mittwoch für großen Wirbel sorgt.

Normalerweise haben Minister einen Monat Zeit, um parlamentarische Anfragen von Abgeordneten zu beantworten. In diesem Fall aber dauerte es gerade einmal 24 Stunden. Es geht um homophobe Darstellungen in offiziellen Schulbüchern. Was ist passiert?

Im Mathematikbuch (Clic & Maths 3e) befindet sich eine Sachaufgabe mit dem Titel "La chambre rose". Zwei Jungs - Xavier und Etienne - wollen jeder sein Zimmer rosa streichen: der eine etwas dunkler, der andere etwas heller. Die Aufgabe besteht darin herauszufinden, wie viele Anteile Weiß und wie viele Anteile Rot gemischt werden müssen, um den gewünschten Farbton zu erreichen.

Der LSAP-Abgeordnete Franz Fayot erkundigte sich bei Bildungsminister Claude Meisch, wie es sein kann, dass solch homophobe Inhalte in einem offiziellen Schulbuch vorkommen. Hinzu kommt, dass mit den beiden Jungs offenkundig Premierminister Xavier Bettel und Vizepremier Etienne Schneider gemeint sind.

Auf "Wort"-Nachfrage erklärte der Bildungsminister am Donnerstag, dass 2011/12 eine Arbeitsgruppe mit vier Mathematiklehrern an der Überarbeitung der Mathematikbücher beteiligt war und eine erste neue Fassung gedruckt wurde, "die völlig in Ordnung war". 2015 sei eine zweite Fassung erschienen, "in der komischerweise zwei Mädchennamen durch Xavier und Etienne ersetzt wurden".

Für Claude Meisch ist klar, dass es sich um einen schlechten Witz handelt, und "dass der Vorwurf der Homophobie absolut berechtigt ist."

Die Änderung ist Meisch zufolge am Bildungsministerium vorbei direkt zwischen der Arbeitsgruppe und dem belgischen Verlagshaus vorgenommen worden. 2016 habe man die interne Prozedur angepasst, seither läuft der Kontakt zwischen Arbeitsgruppe und Verlagshaus zwecks Kontrolle über das Bildungsministerium (SCRIPT).

Die Angelegenheit ist inzwischen verjährt. Der Minister bedauert dies. Seines Erachtens hätte es zu einem disziplinarischen Verfahren gegen die betroffenen Lehrer kommen müssen. Drei von ihnen seien inzwischen im Ruhestand und einer noch als Lehrer aktiv.

Das Buch, das in dieser Fassung erstmals 2015 erschien, wird nun aus dem Verkehr gezogen und erneut überarbeitet.